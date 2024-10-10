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ЦБ раскритиковал геймификацию брокерского обслуживания

ЦБ раскритиковал геймификацию брокерского обслуживания - 10.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ раскритиковал геймификацию брокерского обслуживания

Банку России не нравится сложившаяся геймификация брокерского обслуживания, когда процесс инвестирования воспринимается как игра, регулятор выступает за... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T16:54+0300

2024-10-10T16:54+0300

2024-10-10T16:54+0300

банк россии

брокеры

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Банку России не нравится сложившаяся геймификация брокерского обслуживания, когда процесс инвестирования воспринимается как игра, регулятор выступает за развитие коллективных инвестиций, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. "Мне всегда казалось, что инвестиции - это серьезное, ответственное дело, но, к сожалению, последние годы нам показывают, что наши инвесторы геймифицированы. Эту историю с возможностью игры они получают только на брокерском обслуживании. В доверительном управлении они отдали, и они уже не играют. Поэтому, возможно, то молодое поколение, на которое мы тоже рассчитываем как на клиентов, выбор брокерского обслуживания связан именно с желанием получить тот адреналин, который они от этого получают. Конечно, нам это не очень нравится", - сказала она, выступая на Уральской конференции НАУФОР. ЦБ РФ выступает за развитие коллективных инвестиций, чтобы деньги инвесторов, особенно тех, кто не обладает навыками, знаниями на этом рынке, шли туда. "Наверное, когда-то это должно перейти в сознание инвесторов, и они должны для себя сделать выбор не только относительно того, хотят ли они поиграть, боятся ли они доверить или нет, выбрать профессионального управляющего, мы на это очень рассчитываем", - заключила она.

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