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"Центрэнергохолдинг" получил в доверительное управление акции ТГК-2 - 10.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241010/tsentrenergokholding-852115670.html
"Центрэнергохолдинг" получил в доверительное управление акции ТГК-2
"Центрэнергохолдинг" получил в доверительное управление акции ТГК-2 - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Центрэнергохолдинг" получил в доверительное управление акции ТГК-2
"Центрэнергохолдинг", дочернее общество "Газпром энергохолдинга", получил в доверительное управление 83,42% акций ТГК-2, говорится в сообщении... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T21:29+0300
2024-10-10T21:29+0300
экономика
россия
тгк-2
доверительные управляющие
доверительное управление имуществом
акции
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. "Центрэнергохолдинг", дочернее общество "Газпром энергохолдинга", получил в доверительное управление 83,42% акций ТГК-2, говорится в сообщении "Центрэнергохолдинга" на сайте раскрытия корпоративной информации. "Полное фирменное наименование... эмитента: Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"... доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, право распоряжаться которыми эмитент получил после наступления указанного основания... 83,42%", - говорится в документе. Передача пакета акций состоялась согласно июльскому указу президента России Владимира Путина, в целях повышения эффективности управления акциями ТГК-2, находящимися в федеральной собственности. "Центрэнергохолдинг", согласно указу, обязан разработать и представить в правительство план финансового оздоровления ТГК-2 и предложения о способах дальнейшего распоряжения акциями компании. ПАО "Центрэнергохолдинг" - дочернее общество "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ), его основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний. По данным ЕГРЮЛ, гендиректором предприятия является Денис Федоров. Он же возглавляет ГЭХ.
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россия, тгк-2, доверительные управляющие, доверительное управление имуществом, акции
Экономика, РОССИЯ, ТГК-2, доверительные управляющие, доверительное управление имуществом, Акции
21:29 10.10.2024
 
"Центрэнергохолдинг" получил в доверительное управление акции ТГК-2

"Центрэнергохолдинг" получил в доверительное управление 83,42% акций ТГК-2

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. "Центрэнергохолдинг", дочернее общество "Газпром энергохолдинга", получил в доверительное управление 83,42% акций ТГК-2, говорится в сообщении "Центрэнергохолдинга" на сайте раскрытия корпоративной информации.
"Полное фирменное наименование... эмитента: Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"... доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, право распоряжаться которыми эмитент получил после наступления указанного основания... 83,42%", - говорится в документе.
Передача пакета акций состоялась согласно июльскому указу президента России Владимира Путина, в целях повышения эффективности управления акциями ТГК-2, находящимися в федеральной собственности.
"Центрэнергохолдинг", согласно указу, обязан разработать и представить в правительство план финансового оздоровления ТГК-2 и предложения о способах дальнейшего распоряжения акциями компании.
ПАО "Центрэнергохолдинг" - дочернее общество "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ), его основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний. По данным ЕГРЮЛ, гендиректором предприятия является Денис Федоров. Он же возглавляет ГЭХ.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
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ЭкономикаРОССИЯТГК-2доверительные управляющиедоверительное управление имуществомАкции
 
 
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