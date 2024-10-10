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Глава Минэнерго Турции рассказал о работе с "Газпромом" по газовому хаба - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Глава Минэнерго Турции рассказал о работе с "Газпромом" по газовому хаба
Глава Минэнерго Турции рассказал о работе с "Газпромом" по газовому хаба - 10.10.2024, ПРАЙМ
Глава Минэнерго Турции рассказал о работе с "Газпромом" по газовому хаба
Турция тесно работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, надеется, что в следующие несколько месяцев эта тема получит развитие, заявил министр энергетики и | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T14:04+0300
2024-10-10T14:04+0300
энергетика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Турция тесно работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, надеется, что в следующие несколько месяцев эта тема получит развитие, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар. "Мы работаем тесно с "Газпромом" по этому проекту. Я надеюсь, что в следующие несколько месяцев мы увидим развитие", - сказал он в ходе выступления на газовом форуме в Петербурге. Турция близка к реализации проекта газового хаба, необходимая инфраструктура имеется, заявил в июле Байрактар. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в июне после рабочего визита в Турцию в составе думской делегации заявил журналистам, что решения по строительству проекта газового хаба в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность в нем, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям. Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. По его словам, в ближайшее время Анкара продолжит работу между "Газпромом" и турецкой BOTAŞ по вопросу создания хаба. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
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россия, турция
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
14:04 10.10.2024
 
Глава Минэнерго Турции рассказал о работе с "Газпромом" по газовому хаба

Байрактар: Турция тесно работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный газовый форум
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Турция тесно работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, надеется, что в следующие несколько месяцев эта тема получит развитие, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.
"Мы работаем тесно с "Газпромом" по этому проекту. Я надеюсь, что в следующие несколько месяцев мы увидим развитие", - сказал он в ходе выступления на газовом форуме в Петербурге.
Турция близка к реализации проекта газового хаба, необходимая инфраструктура имеется, заявил в июле Байрактар. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в июне после рабочего визита в Турцию в составе думской делегации заявил журналистам, что решения по строительству проекта газового хаба в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность в нем, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям.
Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. По его словам, в ближайшее время Анкара продолжит работу между "Газпромом" и турецкой BOTAŞ по вопросу создания хаба.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
 
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