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Глава Минэнерго Турции рассказал о работе с "Газпромом" по газовому хаба

Глава Минэнерго Турции рассказал о работе с "Газпромом" по газовому хаба - 10.10.2024, ПРАЙМ

Глава Минэнерго Турции рассказал о работе с "Газпромом" по газовому хаба

Турция тесно работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, надеется, что в следующие несколько месяцев эта тема получит развитие, заявил министр энергетики и | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T14:04+0300

2024-10-10T14:04+0300

2024-10-10T14:04+0300

энергетика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Турция тесно работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, надеется, что в следующие несколько месяцев эта тема получит развитие, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар. "Мы работаем тесно с "Газпромом" по этому проекту. Я надеюсь, что в следующие несколько месяцев мы увидим развитие", - сказал он в ходе выступления на газовом форуме в Петербурге. Турция близка к реализации проекта газового хаба, необходимая инфраструктура имеется, заявил в июле Байрактар. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в июне после рабочего визита в Турцию в составе думской делегации заявил журналистам, что решения по строительству проекта газового хаба в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность в нем, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям. Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. По его словам, в ближайшее время Анкара продолжит работу между "Газпромом" и турецкой BOTAŞ по вопросу создания хаба. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.

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