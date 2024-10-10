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"Деликатный вопрос". СМИ выяснили, почему ЕС откладывает помощь Киеву - 10.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Деликатный вопрос". СМИ выяснили, почему ЕС откладывает помощь Киеву
"Деликатный вопрос". СМИ выяснили, почему ЕС откладывает помощь Киеву - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Деликатный вопрос". СМИ выяснили, почему ЕС откладывает помощь Киеву
ЕС не может принять проект семилетнего бюджета с 2028 года, включающего помощь Киеву, из-за "политического паралича", поразившего ФРГ за год до выборов в... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T13:53+0300
2024-10-10T13:53+0300
экономика
ес
украина
помощь
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. ЕС не может принять проект семилетнего бюджета с 2028 года, включающего помощь Киеву, из-за "политического паралича", поразившего ФРГ за год до выборов в бундестаг в 2025 году, говорится в материале издания Politico.Согласно газете, Евросоюз должен подготовить проект бюджета на семь лет, в который необходимо включить все аспекты от сельского хозяйства до финансовой поддержки Киева."Но это, скорее всего, будет отложено до завершения выборов в Германии осенью 2025 года", - сообщает газета со ссылкой на европейских дипломатов, ознакомленных с ситуацией.В издании также подчеркнули, Германия, будучи одной из богатейших стран объединения, оказалась в состоянии "политического паралича" перед выборами в бундестаг, а обсуждение финансов стало для Берлина деликатной темой. Тем не менее, никакого решения без участия Берлина принять не получится, заключили в издании.
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ес, украина, помощь
Экономика, ЕС, УКРАИНА, помощь
13:53 10.10.2024
 
"Деликатный вопрос". СМИ выяснили, почему ЕС откладывает помощь Киеву

Politico: ЕС откладывает согласование помощи Киеву из-за ситуации в Германии

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© Фото : Администрация Президента Украины
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. ЕС не может принять проект семилетнего бюджета с 2028 года, включающего помощь Киеву, из-за "политического паралича", поразившего ФРГ за год до выборов в бундестаг в 2025 году, говорится в материале издания Politico.
Согласно газете, Евросоюз должен подготовить проект бюджета на семь лет, в который необходимо включить все аспекты от сельского хозяйства до финансовой поддержки Киева.
"Но это, скорее всего, будет отложено до завершения выборов в Германии осенью 2025 года", - сообщает газета со ссылкой на европейских дипломатов, ознакомленных с ситуацией.
В издании также подчеркнули, Германия, будучи одной из богатейших стран объединения, оказалась в состоянии "политического паралича" перед выборами в бундестаг, а обсуждение финансов стало для Берлина деликатной темой. Тем не менее, никакого решения без участия Берлина принять не получится, заключили в издании.
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