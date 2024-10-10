https://1prime.ru/20241010/ukraina-852104987.html

"Деликатный вопрос". СМИ выяснили, почему ЕС откладывает помощь Киеву

"Деликатный вопрос". СМИ выяснили, почему ЕС откладывает помощь Киеву - 10.10.2024, ПРАЙМ

"Деликатный вопрос". СМИ выяснили, почему ЕС откладывает помощь Киеву

ЕС не может принять проект семилетнего бюджета с 2028 года, включающего помощь Киеву, из-за "политического паралича", поразившего ФРГ за год до выборов в... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T13:53+0300

2024-10-10T13:53+0300

2024-10-10T13:53+0300

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. ЕС не может принять проект семилетнего бюджета с 2028 года, включающего помощь Киеву, из-за "политического паралича", поразившего ФРГ за год до выборов в бундестаг в 2025 году, говорится в материале издания Politico.Согласно газете, Евросоюз должен подготовить проект бюджета на семь лет, в который необходимо включить все аспекты от сельского хозяйства до финансовой поддержки Киева."Но это, скорее всего, будет отложено до завершения выборов в Германии осенью 2025 года", - сообщает газета со ссылкой на европейских дипломатов, ознакомленных с ситуацией.В издании также подчеркнули, Германия, будучи одной из богатейших стран объединения, оказалась в состоянии "политического паралича" перед выборами в бундестаг, а обсуждение финансов стало для Берлина деликатной темой. Тем не менее, никакого решения без участия Берлина принять не получится, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241008/konflikt-852051229.html

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