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Украина надеется получить от Европы средства на улучшение мобильной связи

Украина надеется получить от Европы средства на улучшение мобильной связи - 10.10.2024, ПРАЙМ

Украина надеется получить от Европы средства на улучшение мобильной связи

Украина надеется получить от европейских партнеров 435 миллионов долларов на улучшение связи и восстановление телекоммуникаций, сообщил в четверг министр... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T22:28+0300

2024-10-10T22:28+0300

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Украина надеется получить от европейских партнеров 435 миллионов долларов на улучшение связи и восстановление телекоммуникаций, сообщил в четверг министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Европейские партнеры направят $435 млн для lifecell LLC и Datagroup-Volia. Эти средства пойдут на восстановление телекоммуникационного сектора, покупку нового оборудования для увеличения покрытия фиксированным и мобильным интернетом на Украине и улучшение мобильной связи", - написал Федоров в своем Telegram-канале. По данным Федорова, средства ожидаются от Международной финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и развития при поддержке Европейской комиссии и правительства Франции. Украинское издание "Лига" в июле сообщало, что Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины (НЦУ) обязал операторов мобильной связи обеспечить доступ связи во время отключения электричества в течение 10 часов вместо четырех, как было ранее.

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ес, украина, мобильная связь, поддержка украины, финансовая помощь