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Unilever продала бизнес в России производителю "Дихлофоса" - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Unilever продала бизнес в России производителю "Дихлофоса"
Unilever продала бизнес в России производителю "Дихлофоса" - 10.10.2024, ПРАЙМ
Unilever продала бизнес в России производителю "Дихлофоса"
Британская компания Unilever завершила сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии группе "Арнест" Алексея Сагала, сообщили в пресс-службе компании. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T12:55+0300
2024-10-10T12:55+0300
экономика
россия
unilever
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Британская компания Unilever завершила сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии группе "Арнест" Алексея Сагала, сообщили в пресс-службе компании."В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к возможной продаже", - рассказал гендиректор компании Хайн Шумахер.Сделка включала разделение IT-платформ, цепочек поставок и перевод брендов на кириллицу. Сумма сделки не разглашается, но СМИ утверждают, что российские активы Unilever оцениваются примерно в 35-40 миллиардов рублей.Группа "Арнест" приобретает активы Unilever, включая заводы в Санкт-Петербурге, Омске, Туле и Екатеринбурге. Unilever был одним из крупнейших производителей товаров народного потребления в мире и работал в России с 1991 года.Компания выпускала известные бренды, такие как Knorr, Dove, Domestos, Axe и другие. За последние годы, Unilever прекратил поставки товаров в Россию из-за военных действий на Украине, но обещал продолжать продажи с российских заводов.
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россия, unilever
Экономика, РОССИЯ, Unilever
12:55 10.10.2024
 
Unilever продала бизнес в России производителю "Дихлофоса"

Unilever продала бизнес в России производителю "Дихлофоса" и лака "Прелесть"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис компании Unilever
Офис компании Unilever - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Британская компания Unilever завершила сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии группе "Арнест" Алексея Сагала, сообщили в пресс-службе компании.
"В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к возможной продаже", - рассказал гендиректор компании Хайн Шумахер.
Сделка включала разделение IT-платформ, цепочек поставок и перевод брендов на кириллицу. Сумма сделки не разглашается, но СМИ утверждают, что российские активы Unilever оцениваются примерно в 35-40 миллиардов рублей.
Группа "Арнест" приобретает активы Unilever, включая заводы в Санкт-Петербурге, Омске, Туле и Екатеринбурге. Unilever был одним из крупнейших производителей товаров народного потребления в мире и работал в России с 1991 года.
Компания выпускала известные бренды, такие как Knorr, Dove, Domestos, Axe и другие. За последние годы, Unilever прекратил поставки товаров в Россию из-за военных действий на Украине, но обещал продолжать продажи с российских заводов.
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