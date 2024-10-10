https://1prime.ru/20241010/unilever-852103157.html
Unilever продала бизнес в России производителю "Дихлофоса"
Unilever продала бизнес в России производителю "Дихлофоса" - 10.10.2024, ПРАЙМ
Unilever продала бизнес в России производителю "Дихлофоса"
Британская компания Unilever завершила сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии группе "Арнест" Алексея Сагала, сообщили в пресс-службе компании. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T12:55+0300
2024-10-10T12:55+0300
2024-10-10T12:55+0300
экономика
россия
unilever
https://cdnn.1prime.ru/img/83181/52/831815260_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_02857b5fe08e78682c481606d4032dc4.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Британская компания Unilever завершила сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии группе "Арнест" Алексея Сагала, сообщили в пресс-службе компании."В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к возможной продаже", - рассказал гендиректор компании Хайн Шумахер.Сделка включала разделение IT-платформ, цепочек поставок и перевод брендов на кириллицу. Сумма сделки не разглашается, но СМИ утверждают, что российские активы Unilever оцениваются примерно в 35-40 миллиардов рублей.Группа "Арнест" приобретает активы Unilever, включая заводы в Санкт-Петербурге, Омске, Туле и Екатеринбурге. Unilever был одним из крупнейших производителей товаров народного потребления в мире и работал в России с 1991 года.Компания выпускала известные бренды, такие как Knorr, Dove, Domestos, Axe и другие. За последние годы, Unilever прекратил поставки товаров в Россию из-за военных действий на Украине, но обещал продолжать продажи с российских заводов.
https://1prime.ru/20240819/isk-850980539.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83181/52/831815260_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_e3ac3c8b2b82a0a8bfd7938aa3c2c011.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, unilever
Экономика, РОССИЯ, Unilever
Unilever продала бизнес в России производителю "Дихлофоса"
Unilever продала бизнес в России производителю "Дихлофоса" и лака "Прелесть"
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ.
Британская компания Unilever завершила сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии группе "Арнест" Алексея Сагала, сообщили
в пресс-службе компании.
"В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к возможной продаже", - рассказал гендиректор компании Хайн Шумахер.
Сделка включала разделение IT-платформ, цепочек поставок и перевод брендов на кириллицу. Сумма сделки не разглашается, но СМИ утверждают, что российские активы Unilever оцениваются примерно в 35-40 миллиардов рублей.
Группа "Арнест" приобретает активы Unilever, включая заводы в Санкт-Петербурге, Омске, Туле и Екатеринбурге. Unilever был одним из крупнейших производителей товаров народного потребления в мире и работал в России с 1991 года.
Компания выпускала известные бренды, такие как Knorr, Dove, Domestos, Axe и другие. За последние годы, Unilever прекратил поставки товаров в Россию из-за военных действий на Украине, но обещал продолжать продажи с российских заводов.
Unilever отказалась от иска в защиту прав на Domestos