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Россия ожидает хороший урожай риса и овощей, заявил Мишустин

Россия ожидает хороший урожай риса и овощей, заявил Мишустин - 10.10.2024, ПРАЙМ

Россия ожидает хороший урожай риса и овощей, заявил Мишустин

По итогам года ожидаются весомые результаты по ряду сельхозкультур, в том числе россиян ждет хороший урожай риса, подсолнечника и овощей, заявил премьер-министр | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T14:13+0300

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. По итогам года ожидаются весомые результаты по ряду сельхозкультур, в том числе россиян ждет хороший урожай риса, подсолнечника и овощей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Уже сейчас можно сказать уверенно, что по итогам текущего года будут весомые результаты по ряду сельхозкультур. В регионах завершается уборочная кампания. По данным Минсельхоза, собрано около ста двадцати миллионов тонн зерна. Ожидаем хороший урожай риса, подсолнечника, овощей", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".Он отметил, что такие успехи – заслуга российских сельхозпроизводителейМишустин также заявил, что по большинству показателей Доктрины продбезопасности РФ видна положительная динамика, в том числе по по зерну, мясу, рыбе, сахару, масложировой продукции и картофелю."Ключевой механизм оценки эффективности агропромышленного комплекса – это Доктрина продовольственной безопасности страны. Ее выполнение – одна из основ нашего суверенитета, нацеленного также и на повышение качества жизни наших граждан, на сбережение здоровья людей. По большинству показателей Доктрины видим положительную динамику. В том числе – по зерну, мясу, рыбе, сахару, масложировой продукции, картофелю. Практически реализована задача по овощам и бахчевым. Есть рост по молоку", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".Он особо указал на то, что всё это было достигнуто в условиях санкций.

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россия, михаил мишустин, рис