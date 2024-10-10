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Россия ожидает хороший урожай риса и овощей, заявил Мишустин - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Россия ожидает хороший урожай риса и овощей, заявил Мишустин
Россия ожидает хороший урожай риса и овощей, заявил Мишустин - 10.10.2024, ПРАЙМ
Россия ожидает хороший урожай риса и овощей, заявил Мишустин
По итогам года ожидаются весомые результаты по ряду сельхозкультур, в том числе россиян ждет хороший урожай риса, подсолнечника и овощей, заявил премьер-министр | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T14:13+0300
2024-10-10T14:34+0300
экономика
россия
михаил мишустин
рис
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. По итогам года ожидаются весомые результаты по ряду сельхозкультур, в том числе россиян ждет хороший урожай риса, подсолнечника и овощей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Уже сейчас можно сказать уверенно, что по итогам текущего года будут весомые результаты по ряду сельхозкультур. В регионах завершается уборочная кампания. По данным Минсельхоза, собрано около ста двадцати миллионов тонн зерна. Ожидаем хороший урожай риса, подсолнечника, овощей", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".Он отметил, что такие успехи – заслуга российских сельхозпроизводителейМишустин также заявил, что по большинству показателей Доктрины продбезопасности РФ видна положительная динамика, в том числе по по зерну, мясу, рыбе, сахару, масложировой продукции и картофелю."Ключевой механизм оценки эффективности агропромышленного комплекса – это Доктрина продовольственной безопасности страны. Ее выполнение – одна из основ нашего суверенитета, нацеленного также и на повышение качества жизни наших граждан, на сбережение здоровья людей. По большинству показателей Доктрины видим положительную динамику. В том числе – по зерну, мясу, рыбе, сахару, масложировой продукции, картофелю. Практически реализована задача по овощам и бахчевым. Есть рост по молоку", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".Он особо указал на то, что всё это было достигнуто в условиях санкций.
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россия, михаил мишустин, рис
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, рис
14:13 10.10.2024 (обновлено: 14:34 10.10.2024)
 
Россия ожидает хороший урожай риса и овощей, заявил Мишустин

Мишустин: Россия ожидает хороший урожай риса, подсолнечника и овощей

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. По итогам года ожидаются весомые результаты по ряду сельхозкультур, в том числе россиян ждет хороший урожай риса, подсолнечника и овощей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Уже сейчас можно сказать уверенно, что по итогам текущего года будут весомые результаты по ряду сельхозкультур. В регионах завершается уборочная кампания. По данным Минсельхоза, собрано около ста двадцати миллионов тонн зерна. Ожидаем хороший урожай риса, подсолнечника, овощей", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".
Он отметил, что такие успехи – заслуга российских сельхозпроизводителей
Мишустин также заявил, что по большинству показателей Доктрины продбезопасности РФ видна положительная динамика, в том числе по по зерну, мясу, рыбе, сахару, масложировой продукции и картофелю.
"Ключевой механизм оценки эффективности агропромышленного комплекса – это Доктрина продовольственной безопасности страны. Ее выполнение – одна из основ нашего суверенитета, нацеленного также и на повышение качества жизни наших граждан, на сбережение здоровья людей. По большинству показателей Доктрины видим положительную динамику. В том числе – по зерну, мясу, рыбе, сахару, масложировой продукции, картофелю. Практически реализована задача по овощам и бахчевым. Есть рост по молоку", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".
Он особо указал на то, что всё это было достигнуто в условиях санкций.
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил Мишустинрис
 
 
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