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Силуанов предложил защитить рынок сельхозтехники утильсбором

Силуанов предложил защитить рынок сельхозтехники утильсбором - 10.10.2024, ПРАЙМ

Силуанов предложил защитить рынок сельхозтехники утильсбором

Министр финансов РФ Антон Силуанов указал на рост льготного импорта сельхозтехники и предложил ко второму чтению проекта бюджета на 2025-2027 годы рассмотреть в | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T11:41+0300

2024-10-10T11:41+0300

2024-10-10T11:41+0300

антон силуанов

сельхозтехника

утильсбор

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов указал на рост льготного импорта сельхозтехники и предложил ко второму чтению проекта бюджета на 2025-2027 годы рассмотреть в качестве защитной меры вопрос о ставках утильсбора, а также направление средств от этого источника в том числе на поддержку отечественного сельхозмашиностроения."Действительно, мы видим рост импорта сельхозтехники, который субсидируется и льготируется, тех стран, которые производят, и эта техника никак не защищена у нас утильсбором", - отметил Силуанов на выездном заседании Совета Думы в Московской области."Что делать? Бюджет на следующую трехлетку готовим и ... уже проговорили, что ко второму чтению, которое мы примем, по дополнительным мерам стимулирования производства отечественной сельхозтехники, инструментарий для этого есть", - сказал Силуанов.Министр отметил необходимость защитить отечественный рынок от таких льготных импортных поставок сельхозтехники. "Для этого у нас есть утильсбор, деньги от которого пойдут в том числе и на поддержку нашего сельхозмашиностроения", - подчеркнул он."Мы видим, что ставки утильсбора с 2024 по 2030 год на зерноуборочные комбайны, на сельхозмашины самоходного назначения те же самые, они даже не индексируются. Поэтому, мне кажется, первое: нам надо поработать над бюджетом ко второму чтению и второе - рассмотреть в правительстве вопрос о ставках утильсбора как, с одной стороны, защитной меры от льготного импорта, а с другой стороны, - направления ресурсов от этого источника на поддержку отечественных сельхозтоваропроизводителей", - заключил министр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон силуанов, сельхозтехника, утильсбор