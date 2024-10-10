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Силуанов предложил защитить рынок сельхозтехники утильсбором
Силуанов предложил защитить рынок сельхозтехники утильсбором - 10.10.2024, ПРАЙМ
Силуанов предложил защитить рынок сельхозтехники утильсбором
Министр финансов РФ Антон Силуанов указал на рост льготного импорта сельхозтехники и предложил ко второму чтению проекта бюджета на 2025-2027 годы рассмотреть в | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T11:41+0300
2024-10-10T11:41+0300
2024-10-10T11:41+0300
антон силуанов
сельхозтехника
утильсбор
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов указал на рост льготного импорта сельхозтехники и предложил ко второму чтению проекта бюджета на 2025-2027 годы рассмотреть в качестве защитной меры вопрос о ставках утильсбора, а также направление средств от этого источника в том числе на поддержку отечественного сельхозмашиностроения."Действительно, мы видим рост импорта сельхозтехники, который субсидируется и льготируется, тех стран, которые производят, и эта техника никак не защищена у нас утильсбором", - отметил Силуанов на выездном заседании Совета Думы в Московской области."Что делать? Бюджет на следующую трехлетку готовим и ... уже проговорили, что ко второму чтению, которое мы примем, по дополнительным мерам стимулирования производства отечественной сельхозтехники, инструментарий для этого есть", - сказал Силуанов.Министр отметил необходимость защитить отечественный рынок от таких льготных импортных поставок сельхозтехники. "Для этого у нас есть утильсбор, деньги от которого пойдут в том числе и на поддержку нашего сельхозмашиностроения", - подчеркнул он."Мы видим, что ставки утильсбора с 2024 по 2030 год на зерноуборочные комбайны, на сельхозмашины самоходного назначения те же самые, они даже не индексируются. Поэтому, мне кажется, первое: нам надо поработать над бюджетом ко второму чтению и второе - рассмотреть в правительстве вопрос о ставках утильсбора как, с одной стороны, защитной меры от льготного импорта, а с другой стороны, - направления ресурсов от этого источника на поддержку отечественных сельхозтоваропроизводителей", - заключил министр.
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антон силуанов, сельхозтехника, утильсбор
Антон Силуанов, сельхозтехника, утильсбор
Силуанов предложил защитить рынок сельхозтехники утильсбором
Силуанов: средства от утильсбора по сельхозтехнике могут направляться на развитие отрасли
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов указал на рост льготного импорта сельхозтехники и предложил ко второму чтению проекта бюджета на 2025-2027 годы рассмотреть в качестве защитной меры вопрос о ставках утильсбора, а также направление средств от этого источника в том числе на поддержку отечественного сельхозмашиностроения.
"Действительно, мы видим рост импорта сельхозтехники, который субсидируется и льготируется, тех стран, которые производят, и эта техника никак не защищена у нас утильсбором", - отметил Силуанов на выездном заседании Совета Думы в Московской области.
"Что делать? Бюджет на следующую трехлетку готовим и ... уже проговорили, что ко второму чтению, которое мы примем, по дополнительным мерам стимулирования производства отечественной сельхозтехники, инструментарий для этого есть", - сказал Силуанов.
Министр отметил необходимость защитить отечественный рынок от таких льготных импортных поставок сельхозтехники. "Для этого у нас есть утильсбор, деньги от которого пойдут в том числе и на поддержку нашего сельхозмашиностроения", - подчеркнул он.
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"Мы видим, что ставки утильсбора с 2024 по 2030 год на зерноуборочные комбайны, на сельхозмашины самоходного назначения те же самые, они даже не индексируются. Поэтому, мне кажется, первое: нам надо поработать над бюджетом ко второму чтению и второе - рассмотреть в правительстве вопрос о ставках утильсбора как, с одной стороны, защитной меры от льготного импорта, а с другой стороны, - направления ресурсов от этого источника на поддержку отечественных сельхозтоваропроизводителей", - заключил министр.