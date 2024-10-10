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АЭС "Аккую" оценит влияние остановки поставок оборудования немецкой Siemens - 10.10.2024, ПРАЙМ
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АЭС "Аккую" оценит влияние остановки поставок оборудования немецкой Siemens
АЭС "Аккую" оценит влияние остановки поставок оборудования немецкой Siemens - 10.10.2024, ПРАЙМ
АЭС "Аккую" оценит влияние остановки поставок оборудования немецкой Siemens
Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом немецкой компании Siemens поставить... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T08:05+0300
2024-10-10T08:05+0300
энергетика
аэс "аккую"
турция
россия
эксперт
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СТАМБУЛ, 10 окт - ПРАЙМ. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом немецкой компании Siemens поставить оборудование для станции, сообщил в интервью РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. "К сожалению, нас подвел поставщик оборудования распределительного устройства – компания Siemens Energy. Компания нарушила свои контрактные обязательства и не выполнила поставку. Однако мы смогли оперативно найти замену и заказать оборудование повторно у производителя из Китая. Первая партия компонентов распределительного устройства уже доставлена на площадку АЭС "Аккую". Сейчас мы совместно с турецкими партнерами оцениваем эффект этой ситуации на ход реализации проекта", - заявил Сеземин на полях Всемирного энергетического конгресса (EIF). По его словам, данный пример демонстрирует, что все возникающие препятствия преодолимы, с другой стороны, "к сожалению, они не ускоряют темпы строительства и пуско-наладочных работ". "Тем не менее, мы предпринимаем все усилия, чтобы выполнить условия межправительственного соглашения", - подчеркнул Сеземин. Согласно межправительственному соглашению, подписанному РФ и Турцией 12 мая 2010 года, пуск первого энергоблока должен состояться в течение семи лет после получения разрешения на строительство первого энергоблока, то есть в течение 2025 года. Немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран, первая партия уже поставлена, сообщил в понедельник российский вице-премьер Александр Новак. АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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аэс "аккую", турция, россия, эксперт
Энергетика, АЭС "Аккую", ТУРЦИЯ, РОССИЯ, Эксперт
08:05 10.10.2024
 
АЭС "Аккую" оценит влияние остановки поставок оборудования немецкой Siemens

Сезёмин: эксперты оценивают влияние замены оборудования Siemens на проект АЭС "Аккую"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СТАМБУЛ, 10 окт - ПРАЙМ. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом немецкой компании Siemens поставить оборудование для станции, сообщил в интервью РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин.
"К сожалению, нас подвел поставщик оборудования распределительного устройства – компания Siemens Energy. Компания нарушила свои контрактные обязательства и не выполнила поставку. Однако мы смогли оперативно найти замену и заказать оборудование повторно у производителя из Китая. Первая партия компонентов распределительного устройства уже доставлена на площадку АЭС "Аккую". Сейчас мы совместно с турецкими партнерами оцениваем эффект этой ситуации на ход реализации проекта", - заявил Сеземин на полях Всемирного энергетического конгресса (EIF).
По его словам, данный пример демонстрирует, что все возникающие препятствия преодолимы, с другой стороны, "к сожалению, они не ускоряют темпы строительства и пуско-наладочных работ".
"Тем не менее, мы предпринимаем все усилия, чтобы выполнить условия межправительственного соглашения", - подчеркнул Сеземин.
Атомная станция Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
Россия и Турция нашли альтернативу оборудованию Siemens для АЭС "Аккую"
7 октября, 10:18
Согласно межправительственному соглашению, подписанному РФ и Турцией 12 мая 2010 года, пуск первого энергоблока должен состояться в течение семи лет после получения разрешения на строительство первого энергоблока, то есть в течение 2025 года.
Немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран, первая партия уже поставлена, сообщил в понедельник российский вице-премьер Александр Новак.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
 
ЭнергетикаАЭС "Аккую"ТУРЦИЯРОССИЯЭксперт
 
 
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