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АЭС "Аккую" оценит влияние остановки поставок оборудования немецкой Siemens

АЭС "Аккую" оценит влияние остановки поставок оборудования немецкой Siemens - 10.10.2024, ПРАЙМ

АЭС "Аккую" оценит влияние остановки поставок оборудования немецкой Siemens

Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом немецкой компании Siemens поставить... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T08:05+0300

2024-10-10T08:05+0300

2024-10-10T08:05+0300

энергетика

аэс "аккую"

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СТАМБУЛ, 10 окт - ПРАЙМ. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом немецкой компании Siemens поставить оборудование для станции, сообщил в интервью РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. "К сожалению, нас подвел поставщик оборудования распределительного устройства – компания Siemens Energy. Компания нарушила свои контрактные обязательства и не выполнила поставку. Однако мы смогли оперативно найти замену и заказать оборудование повторно у производителя из Китая. Первая партия компонентов распределительного устройства уже доставлена на площадку АЭС "Аккую". Сейчас мы совместно с турецкими партнерами оцениваем эффект этой ситуации на ход реализации проекта", - заявил Сеземин на полях Всемирного энергетического конгресса (EIF). По его словам, данный пример демонстрирует, что все возникающие препятствия преодолимы, с другой стороны, "к сожалению, они не ускоряют темпы строительства и пуско-наладочных работ". "Тем не менее, мы предпринимаем все усилия, чтобы выполнить условия межправительственного соглашения", - подчеркнул Сеземин. Согласно межправительственному соглашению, подписанному РФ и Турцией 12 мая 2010 года, пуск первого энергоблока должен состояться в течение семи лет после получения разрешения на строительство первого энергоблока, то есть в течение 2025 года. Немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран, первая партия уже поставлена, сообщил в понедельник российский вице-премьер Александр Новак. АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

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аэс "аккую", турция, россия, эксперт