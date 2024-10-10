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СМИ: названы пять способов удачно вложить рубли - 10.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241010/vlozheniya-852096079.html
СМИ: названы пять способов удачно вложить рубли
СМИ: названы пять способов удачно вложить рубли - 10.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: названы пять способов удачно вложить рубли
В сентябре ЦБ зафиксировал рекордные объемы валюты, которую россияне продали через биржевой рынок и крупнейшие банки. О том, как выгодно реализовать свои... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T08:00+0300
2024-10-10T08:00+0300
экономика
вложения
банковские вклады
фондовый рынок
ценные бумаги
недвижимость
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. В сентябре ЦБ зафиксировал рекордные объемы валюты, которую россияне продали через биржевой рынок и крупнейшие банки. О том, как выгодно реализовать свои средства, рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Горбунова изданию "Аргументы и Факты".Так, стало известно, что за первый месяц осени россияне продали валюту на 55 миллиардов рублей. Горбунова предположила, что такая тенденция связана с желанием физлиц вложить средства в рублевые инструменты. Одним из самых простых способов сохранить деньги эксперт назвала банковские вклады под высокий процент.Эксперт также отметила, что в последнее время популярность набирает и фондовый рынок. Статистика открытия брокерских счетов демонстрирует уверенный рост - за сентябрь их число выросло на 437 тысяч до 33,8 миллионов, добавила Горбунова. Самым консервативным способов вложения эксперт назвала ценные бумаги, доходность которых ежемесячно растет. За сентябрь россияне приобрели ОФЗ на 10 миллиардов рублей. Помимо этого, физлица заинтересовались корпоративными облигациями, которые выпускаются надежными эмитентами. В сентябре объем их размещения достиг рекордных 2,3 триллиона рублей.Еще одним вариантом инвестировать свои средства Горбунова отметила вложение в недвижимость. "Но у инвестиций в недвижимость есть такие риски как высокий порог входа и невысокая доходность, также в большинстве случает недвижимость нельзя продать быстро", — резюмировала эксперт.
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вложения, банковские вклады, фондовый рынок, ценные бумаги, недвижимость
Экономика, вложения, банковские вклады, фондовый рынок, ценные бумаги, Недвижимость
08:00 10.10.2024
 
СМИ: названы пять способов удачно вложить рубли

"АиФ": банковский вклад, фондовый рынок, недвижимость - надежные способы вложений

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. В сентябре ЦБ зафиксировал рекордные объемы валюты, которую россияне продали через биржевой рынок и крупнейшие банки. О том, как выгодно реализовать свои средства, рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Горбунова изданию "Аргументы и Факты".
Так, стало известно, что за первый месяц осени россияне продали валюту на 55 миллиардов рублей. Горбунова предположила, что такая тенденция связана с желанием физлиц вложить средства в рублевые инструменты. Одним из самых простых способов сохранить деньги эксперт назвала банковские вклады под высокий процент.
Эксперт также отметила, что в последнее время популярность набирает и фондовый рынок. Статистика открытия брокерских счетов демонстрирует уверенный рост - за сентябрь их число выросло на 437 тысяч до 33,8 миллионов, добавила Горбунова.
Самым консервативным способов вложения эксперт назвала ценные бумаги, доходность которых ежемесячно растет. За сентябрь россияне приобрели ОФЗ на 10 миллиардов рублей. Помимо этого, физлица заинтересовались корпоративными облигациями, которые выпускаются надежными эмитентами. В сентябре объем их размещения достиг рекордных 2,3 триллиона рублей.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
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Еще одним вариантом инвестировать свои средства Горбунова отметила вложение в недвижимость. "Но у инвестиций в недвижимость есть такие риски как высокий порог входа и невысокая доходность, также в большинстве случает недвижимость нельзя продать быстро", — резюмировала эксперт.
 
Экономикавложениябанковские вкладыфондовый рынокценные бумагиНедвижимость
 
 
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