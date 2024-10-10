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В ВТБ рассказали о реорганизации в банке и "дочках"
В ВТБ рассказали о реорганизации в банке и "дочках" - 10.10.2024, ПРАЙМ
В ВТБ рассказали о реорганизации в банке и "дочках"
Полученное ВТБ генеральное разрешение на сделки с акциями банка и его дочерних организаций, принадлежащими резидентам недружественных стран, нужно для... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T10:57+0300
2024-10-10T10:57+0300
2024-10-10T10:58+0300
втб
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Полученное ВТБ генеральное разрешение на сделки с акциями банка и его дочерних организаций, принадлежащими резидентам недружественных стран, нужно для объявленных реорганизаций в группе, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Президент РФ Владимир Путин 9 октября разрешил ВТБ и лицам под его контролем совершать сделки с принадлежащими резидентам недружественных стран акциями банка и лиц под его контролем, говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале правовой информации. "Согласно указу президента РФ от 05.08.2022 N 520 (ред. от 19.03.2024) "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", мы были ограничены в осуществлении каких-либо сделок с капиталом без специального разрешения президента", - отметил Пьянов. "В силу ранее озвученных планов по реорганизации ВТБ и его дочерних банков мы получили у президента генеральное разрешение на такие реорганизации. Все эти задачи и планы публичны, процедуры носят технический характер, на обслуживании клиентов не скажутся", - отметил также Пьянов, добавив, что ВТБ получил это распоряжение исключительно для ранее анонсированных и планированных в течение 2024-2026 годов сделок или операций, связанных с реорганизацией банка ВТБ и его дочерних обществ. "Я готов это еще раз перечислить с точки зрения календаризации. Крупные реорганизации, которыми нами планируются, это в 2024 году выделение из банка ВТБ специального общества с блокированными активами и обязательствами перед недружественными иностранными лицами", - пояснил Пьянов. В 2025 году это присоединение банка "Открытие" и Саровбизнесбанка, дочерних обществ банка ВТБ, к БМ-банку. В мае 2025 года - присоединение объединенного банка к банку ВТБ. В мае 2025 года - присоединение РНКБ к ВТБ. И в 2026 году присоединение Почта-банка к ВТБ. "Для этих реорганизаций мы получили это генеральное разрешение", - заключил он.
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втб, владимир путин
В ВТБ рассказали о реорганизации в банке и "дочках"
Полученное разрешение президента позволит ВТБ провести объявленные реорганизации в группе
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Полученное ВТБ генеральное разрешение на сделки с акциями банка и его дочерних организаций, принадлежащими резидентам недружественных стран, нужно для объявленных реорганизаций в группе, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
Президент РФ Владимир Путин 9 октября разрешил ВТБ и лицам под его контролем совершать сделки с принадлежащими резидентам недружественных стран акциями банка и лиц под его контролем, говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале правовой информации.
"Согласно указу президента РФ от 05.08.2022 N 520 (ред. от 19.03.2024) "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", мы были ограничены в осуществлении каких-либо сделок с капиталом без специального разрешения президента", - отметил Пьянов.
"В силу ранее озвученных планов по реорганизации ВТБ и его дочерних банков мы получили у президента генеральное разрешение на такие реорганизации. Все эти задачи и планы публичны, процедуры носят технический характер, на обслуживании клиентов не скажутся", - отметил также Пьянов, добавив, что ВТБ получил это распоряжение исключительно для ранее анонсированных и планированных в течение 2024-2026 годов сделок или операций, связанных с реорганизацией банка ВТБ и его дочерних обществ.
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"Я готов это еще раз перечислить с точки зрения календаризации. Крупные реорганизации, которыми нами планируются, это в 2024 году выделение из банка ВТБ специального общества с блокированными активами и обязательствами перед недружественными иностранными лицами", - пояснил Пьянов.
В 2025 году это присоединение банка "Открытие" и Саровбизнесбанка, дочерних обществ банка ВТБ, к БМ-банку. В мае 2025 года - присоединение объединенного банка к банку ВТБ. В мае 2025 года - присоединение РНКБ к ВТБ. И в 2026 году присоединение Почта-банка к ВТБ. "Для этих реорганизаций мы получили это генеральное разрешение", - заключил он.