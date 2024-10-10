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ВТБ не намерен выкупать акции у недружественных нерезидентов
ВТБ не намерен выкупать акции у недружественных нерезидентов - 10.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ не намерен выкупать акции у недружественных нерезидентов
ВТБ не намерен проводить выкуп акций у недружественных нерезидентов в рамках распоряжения президента РФ, сообщил журналистам первый зампред правления банка... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T11:01+0300
2024-10-10T11:01+0300
2024-10-10T11:01+0300
втб
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. ВТБ не намерен проводить выкуп акций у недружественных нерезидентов в рамках распоряжения президента РФ, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов."Никаких намерений, как я читал в Telegram-каналах, по каким-то действиям в отношении акций иностранцев, АДР, ГДР и прочих и прочих дериватов мы не планируем. Мы получили это распоряжение президента Российской Федерации исключительно для ранее анонсированных и планируемых нами в течение 2024, 2025 и 2026 годов сделок или операций по реорганизации банка ВТБ и по реорганизации дочерних обществ банка ВТБ", - сказал Пьянов.Президент РФ Владимир Путин, как следует из опубликованного 9 октября распоряжения, разрешил ВТБ и лицам под его контролем совершать сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями банка и лиц под его контролем.
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втб, акции, выкуп акций
ВТБ не намерен выкупать акции у недружественных нерезидентов
Пьянов: ВТБ не намерен выкупать акции у недружественных нерезидентов
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. ВТБ не намерен проводить выкуп акций у недружественных нерезидентов в рамках распоряжения президента РФ, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
"Никаких намерений, как я читал в Telegram-каналах, по каким-то действиям в отношении акций иностранцев, АДР, ГДР и прочих и прочих дериватов мы не планируем. Мы получили это распоряжение президента Российской Федерации исключительно для ранее анонсированных и планируемых нами в течение 2024, 2025 и 2026 годов сделок или операций по реорганизации банка ВТБ и по реорганизации дочерних обществ банка ВТБ", - сказал Пьянов.
Президент РФ Владимир Путин, как следует из опубликованного 9 октября распоряжения, разрешил ВТБ и лицам под его контролем совершать сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями банка и лиц под его контролем.
В ВТБ рассказали о реорганизации в банке и "дочках"