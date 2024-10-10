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ВТБ не намерен выкупать акции у недружественных нерезидентов

ВТБ не намерен выкупать акции у недружественных нерезидентов - 10.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ не намерен выкупать акции у недружественных нерезидентов

ВТБ не намерен проводить выкуп акций у недружественных нерезидентов в рамках распоряжения президента РФ, сообщил журналистам первый зампред правления банка... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T11:01+0300

2024-10-10T11:01+0300

2024-10-10T11:01+0300

втб

акции

выкуп акций

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. ВТБ не намерен проводить выкуп акций у недружественных нерезидентов в рамках распоряжения президента РФ, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов."Никаких намерений, как я читал в Telegram-каналах, по каким-то действиям в отношении акций иностранцев, АДР, ГДР и прочих и прочих дериватов мы не планируем. Мы получили это распоряжение президента Российской Федерации исключительно для ранее анонсированных и планируемых нами в течение 2024, 2025 и 2026 годов сделок или операций по реорганизации банка ВТБ и по реорганизации дочерних обществ банка ВТБ", - сказал Пьянов.Президент РФ Владимир Путин, как следует из опубликованного 9 октября распоряжения, разрешил ВТБ и лицам под его контролем совершать сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями банка и лиц под его контролем.

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