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В ВТО спрогнозировали падение объемов экспорта и импорта в Европе

В ВТО спрогнозировали падение объемов экспорта и импорта в Европе - 10.10.2024, ПРАЙМ

В ВТО спрогнозировали падение объемов экспорта и импорта в Европе

Ожидается, что объемы экспорта в Европе в 2024 году упадут на 1,4%, а импорта - на 2,3%, также вызывает беспокойство падение поставок автомобильной продукции из | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T16:04+0300

2024-10-10T16:04+0300

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ЖЕНЕВА, 10 окт – ПРАЙМ. Ожидается, что объемы экспорта в Европе в 2024 году упадут на 1,4%, а импорта - на 2,3%, также вызывает беспокойство падение поставок автомобильной продукции из Евросоюза, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Всемирной торговой организации (ВТО). "Ожидается, что в 2024 году в Европе объемы экспорта сократятся на 1,4%, а импорт сократится на 2,3%… Европейский экспорт снизился за счет автомобильного и химического секторов региона. Падение экспорта автомобильной продукции из ЕС вызывает беспокойство из-за его потенциального воздействия на расширенные цепочки поставок в этом секторе", - говорится в документе. В то же время в организации ожидают, что объемы поставок из Азии в текущем году будут расти быстрее, чем из любого другого региона мира, рост ожидается до 7,4%. В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год указывалось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за ситуации на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.

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