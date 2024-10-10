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ВТО: производственные показатели ФРГ достигли самого низкого уровня за год - 10.10.2024, ПРАЙМ
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ВТО: производственные показатели ФРГ достигли самого низкого уровня за год
ВТО: производственные показатели ФРГ достигли самого низкого уровня за год - 10.10.2024, ПРАЙМ
ВТО: производственные показатели ФРГ достигли самого низкого уровня за год
Производственные показатели Германии в сентябре достигли самого низкого уровня за 12 месяцев, ВВП страны сократился на 0,3% во втором квартале 2024 года,... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T16:09+0300
2024-10-10T16:09+0300
экономика
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ЖЕНЕВА, 10 окт - ПРАЙМ. Производственные показатели Германии в сентябре достигли самого низкого уровня за 12 месяцев, ВВП страны сократился на 0,3% во втором квартале 2024 года, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Всемирной торговой организации (ВТО). "Экономика Германии сократилась на 0,3% во втором квартале, при этом производственные показатели достигли самого низкого уровня за 12 месяцев в сентябре", - говорится в документе. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3%. В сентябре министр финансов Германии Кристиан Линднер назвал темпы экономического развития страны "абсолютно неудовлетворительными". В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении РФ из-за ситуации на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.
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вто, германия
Экономика, ВТО, ГЕРМАНИЯ
16:09 10.10.2024
 
ВТО: производственные показатели ФРГ достигли самого низкого уровня за год

ВТО: ВВП страны сократился на 0,3% во втором квартале 2024 года

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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ЖЕНЕВА, 10 окт - ПРАЙМ. Производственные показатели Германии в сентябре достигли самого низкого уровня за 12 месяцев, ВВП страны сократился на 0,3% во втором квартале 2024 года, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Всемирной торговой организации (ВТО).
"Экономика Германии сократилась на 0,3% во втором квартале, при этом производственные показатели достигли самого низкого уровня за 12 месяцев в сентябре", - говорится в документе.
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3%. В сентябре министр финансов Германии Кристиан Линднер назвал темпы экономического развития страны "абсолютно неудовлетворительными".
В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении РФ из-за ситуации на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.
 
ЭкономикаВТОГЕРМАНИЯ
 
 
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