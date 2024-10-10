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ВТО: производственные показатели ФРГ достигли самого низкого уровня за год

ВТО: производственные показатели ФРГ достигли самого низкого уровня за год - 10.10.2024, ПРАЙМ

ВТО: производственные показатели ФРГ достигли самого низкого уровня за год

Производственные показатели Германии в сентябре достигли самого низкого уровня за 12 месяцев, ВВП страны сократился на 0,3% во втором квартале 2024 года,... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T16:09+0300

2024-10-10T16:09+0300

2024-10-10T16:09+0300

экономика

вто

германия

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ЖЕНЕВА, 10 окт - ПРАЙМ. Производственные показатели Германии в сентябре достигли самого низкого уровня за 12 месяцев, ВВП страны сократился на 0,3% во втором квартале 2024 года, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Всемирной торговой организации (ВТО). "Экономика Германии сократилась на 0,3% во втором квартале, при этом производственные показатели достигли самого низкого уровня за 12 месяцев в сентябре", - говорится в документе. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3%. В сентябре министр финансов Германии Кристиан Линднер назвал темпы экономического развития страны "абсолютно неудовлетворительными". В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении РФ из-за ситуации на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.

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вто, германия