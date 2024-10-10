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Альфа-банк повысит первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50 процентов
Альфа-банк повысит первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50 процентов - 10.10.2024, ПРАЙМ
Альфа-банк повысит первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50 процентов
Альфа-банк с 11 октября поднимет первоначальный взнос по льготной программе "Семейная ипотека" до 50%, сообщили РИА Новости в колл-центре банка. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T19:22+0300
2024-10-10T19:22+0300
2024-10-10T19:22+0300
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россия
ипотека
альфа-банк
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Альфа-банк с 11 октября поднимет первоначальный взнос по льготной программе "Семейная ипотека" до 50%, сообщили РИА Новости в колл-центре банка. Ранее взнос составлял 20,1%, на данный момент, согласно информации на сайте банка, первоначальный взнос по семейной ипотеке составляет 30%. "Банк действует с учётом ситуации на рынке и всегда предлагает альтернативные варианты с гибкими условиями", - ответили на запрос РИА Новости в банке, отказавшись от других комментариев. В колл-центре кредитной организации сообщили, что банк не хотел менять условия выдачи "Семейной ипотеки" и хотел оставить размер первоначального взноса на прежнем уровне, но, к сожалению, из-за большого количества заявок его пришлось увеличить. Ранее сентябре ВТБ сообщал, что увеличил первый взнос до 50,1% по льготной программе "Семейная ипотека" в связи с сокращением лимитов на рынке.
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россия, ипотека, альфа-банк, первоначальный взнос
Экономика, РОССИЯ, ипотека, Альфа-банк, первоначальный взнос
Альфа-банк повысит первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50 процентов
Альфа-банк с 11 октября поднимет первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50%
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Альфа-банк с 11 октября поднимет первоначальный взнос по льготной программе "Семейная ипотека" до 50%, сообщили РИА Новости в колл-центре банка.
Ранее взнос составлял 20,1%, на данный момент, согласно информации на сайте банка, первоначальный взнос по семейной ипотеке составляет 30%.
"Банк действует с учётом ситуации на рынке и всегда предлагает альтернативные варианты с гибкими условиями", - ответили на запрос РИА Новости в банке, отказавшись от других комментариев.
В колл-центре кредитной организации сообщили, что банк не хотел менять условия выдачи "Семейной ипотеки" и хотел оставить размер первоначального взноса на прежнем уровне, но, к сожалению, из-за большого количества заявок его пришлось увеличить.
Ранее сентябре ВТБ сообщал, что увеличил первый взнос до 50,1% по льготной программе "Семейная ипотека" в связи с сокращением лимитов на рынке.
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