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В МИД опровергли заявления Трампа о денуклеаризации России, США и Китая
В МИД опровергли заявления Трампа о денуклеаризации России, США и Китая - 10.10.2024, ПРАЙМ
В МИД опровергли заявления Трампа о денуклеаризации России, США и Китая
Слова республиканца и кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Москва, Пекин и Вашингтон были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T11:14+0300
2024-10-10T11:14+0300
2024-10-10T11:14+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Слова республиканца и кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Москва, Пекин и Вашингтон были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации не соответствуют правде, заявил замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков."Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались", - объяснил дипломат в беседе с журналистами.Рябков также подчеркнул, что на сегодняшний день Кремлю не видит основы для проведения переговоров по стратегической стабильности с американской стороной. Он добавил, что это связано с "враждебной, антироссийской, нацеленной на нанесение нам так называемого стратегического поражения линии" Вашингтона и его европейских союзников.
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сергей рябков, дональд трамп, россия, сша, китай
Политика, Сергей Рябков, Дональд Трамп, РОССИЯ, США, КИТАЙ
В МИД опровергли заявления Трампа о денуклеаризации России, США и Китая
Рябков: слова Трампа по денуклеаризации РФ, США и КНР не соответствуют действительности
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Слова республиканца и кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Москва, Пекин и Вашингтон были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации не соответствуют правде, заявил замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
"Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались", - объяснил дипломат в беседе с журналистами.
Рябков также подчеркнул, что на сегодняшний день Кремлю не видит основы для проведения переговоров по стратегической стабильности с американской стороной. Он добавил, что это связано с "враждебной, антироссийской, нацеленной на нанесение нам так называемого стратегического поражения линии" Вашингтона и его европейских союзников.
Рябков призвал готовиться к долгому противостоянию с США