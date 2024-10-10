Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД опровергли заявления Трампа о денуклеаризации России, США и Китая - 10.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241010/zayavlenie-852100859.html
В МИД опровергли заявления Трампа о денуклеаризации России, США и Китая
В МИД опровергли заявления Трампа о денуклеаризации России, США и Китая - 10.10.2024, ПРАЙМ
В МИД опровергли заявления Трампа о денуклеаризации России, США и Китая
Слова республиканца и кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Москва, Пекин и Вашингтон были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T11:14+0300
2024-10-10T11:14+0300
политика
сергей рябков
дональд трамп
россия
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850057191_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9790cd4ba9d271ef178783f558e9bc69.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Слова республиканца и кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Москва, Пекин и Вашингтон были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации не соответствуют правде, заявил замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков."Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались", - объяснил дипломат в беседе с журналистами.Рябков также подчеркнул, что на сегодняшний день Кремлю не видит основы для проведения переговоров по стратегической стабильности с американской стороной. Он добавил, что это связано с "враждебной, антироссийской, нацеленной на нанесение нам так называемого стратегического поражения линии" Вашингтона и его европейских союзников.
https://1prime.ru/20241001/protivostoyanie-851887248.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850057191_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fb7aff4dcefaee02271d561a69b6b60f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей рябков, дональд трамп, россия, сша, китай
Политика, Сергей Рябков, Дональд Трамп, РОССИЯ, США, КИТАЙ
11:14 10.10.2024
 
В МИД опровергли заявления Трампа о денуклеаризации России, США и Китая

Рябков: слова Трампа по денуклеаризации РФ, США и КНР не соответствуют действительности

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкП/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Слова республиканца и кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Москва, Пекин и Вашингтон были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации не соответствуют правде, заявил замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
"Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались", - объяснил дипломат в беседе с журналистами.
Рябков также подчеркнул, что на сегодняшний день Кремлю не видит основы для проведения переговоров по стратегической стабильности с американской стороной. Он добавил, что это связано с "враждебной, антироссийской, нацеленной на нанесение нам так называемого стратегического поражения линии" Вашингтона и его европейских союзников.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков призвал готовиться к долгому противостоянию с США
1 октября, 12:30
 
ПолитикаСергей РябковДональд ТрампРОССИЯСШАКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала