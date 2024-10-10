https://1prime.ru/20241010/zayavlenie-852100859.html

В МИД опровергли заявления Трампа о денуклеаризации России, США и Китая

В МИД опровергли заявления Трампа о денуклеаризации России, США и Китая - 10.10.2024, ПРАЙМ

В МИД опровергли заявления Трампа о денуклеаризации России, США и Китая

Слова республиканца и кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Москва, Пекин и Вашингтон были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T11:14+0300

2024-10-10T11:14+0300

2024-10-10T11:14+0300

политика

сергей рябков

дональд трамп

россия

сша

китай

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Слова республиканца и кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Москва, Пекин и Вашингтон были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации не соответствуют правде, заявил замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков."Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались", - объяснил дипломат в беседе с журналистами.Рябков также подчеркнул, что на сегодняшний день Кремлю не видит основы для проведения переговоров по стратегической стабильности с американской стороной. Он добавил, что это связано с "враждебной, антироссийской, нацеленной на нанесение нам так называемого стратегического поражения линии" Вашингтона и его европейских союзников.

https://1prime.ru/20241001/protivostoyanie-851887248.html

сша

китай

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сергей рябков, дональд трамп, россия, сша, китай