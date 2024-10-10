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В Госдуме назвали роковым ключевой пункт плана Зеленского по НАТО - 10.10.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали роковым ключевой пункт плана Зеленского по НАТО
В Госдуме назвали роковым ключевой пункт плана Зеленского по НАТО - 10.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали роковым ключевой пункт плана Зеленского по НАТО
Пункт "плана победы" Владимира Зеленского, предусматривающий присоединение Украины к НАТО, станет роковым шагом для страны. Такое мнение выразил депутат Госдумы | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T09:11+0300
2024-10-10T09:11+0300
политика
украина
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Пункт "плана победы" Владимира Зеленского, предусматривающий присоединение Украины к НАТО, станет роковым шагом для страны. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик."Ключевой для Зеленского пункт его плана о вступлении Украины в НАТО в итоге станет роковым шагом к окончательному разрушению этой страны, на руинах которой Запад намерен вести свою игру", - отметил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.По мнению Белика, Запад использует Украину, обещая вступление в НАТО, чтобы реализовать свои геополитические цели. Он также отмечает, что принятие Украины в альянс означало бы непосредственное участие стран НАТО в обороне Украины, но страны альянса не готовы вступать в войну.Белик считает, что только нейтральный статус Украины соответствует требованиям России для урегулирования конфликта, и план Зеленского о вступлении в альянс является планом поражения, не учитывающим реальных обстоятельств.
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украина, нато, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, НАТО, Владимир Зеленский
09:11 10.10.2024
 
В Госдуме назвали роковым ключевой пункт плана Зеленского по НАТО

Депутат Белик: вступление в НАТО станет роковым шагом для Украины

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Пункт "плана победы" Владимира Зеленского, предусматривающий присоединение Украины к НАТО, станет роковым шагом для страны. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Ключевой для Зеленского пункт его плана о вступлении Украины в НАТО в итоге станет роковым шагом к окончательному разрушению этой страны, на руинах которой Запад намерен вести свою игру", - отметил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.
По мнению Белика, Запад использует Украину, обещая вступление в НАТО, чтобы реализовать свои геополитические цели. Он также отмечает, что принятие Украины в альянс означало бы непосредственное участие стран НАТО в обороне Украины, но страны альянса не готовы вступать в войну.
Белик считает, что только нейтральный статус Украины соответствует требованиям России для урегулирования конфликта, и план Зеленского о вступлении в альянс является планом поражения, не учитывающим реальных обстоятельств.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
В МИД назвали вступление Украины в НАТО геополитическим проектом США
8 октября, 07:51
 
ПолитикаУКРАИНАНАТОВладимир Зеленский
 
 
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