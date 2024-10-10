https://1prime.ru/20241010/zelenskiy-852097490.html

В Госдуме назвали роковым ключевой пункт плана Зеленского по НАТО

В Госдуме назвали роковым ключевой пункт плана Зеленского по НАТО - 10.10.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали роковым ключевой пункт плана Зеленского по НАТО

Пункт "плана победы" Владимира Зеленского, предусматривающий присоединение Украины к НАТО, станет роковым шагом для страны. Такое мнение выразил депутат Госдумы | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T09:11+0300

2024-10-10T09:11+0300

2024-10-10T09:11+0300

политика

украина

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Пункт "плана победы" Владимира Зеленского, предусматривающий присоединение Украины к НАТО, станет роковым шагом для страны. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик."Ключевой для Зеленского пункт его плана о вступлении Украины в НАТО в итоге станет роковым шагом к окончательному разрушению этой страны, на руинах которой Запад намерен вести свою игру", - отметил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.По мнению Белика, Запад использует Украину, обещая вступление в НАТО, чтобы реализовать свои геополитические цели. Он также отмечает, что принятие Украины в альянс означало бы непосредственное участие стран НАТО в обороне Украины, но страны альянса не готовы вступать в войну.Белик считает, что только нейтральный статус Украины соответствует требованиям России для урегулирования конфликта, и план Зеленского о вступлении в альянс является планом поражения, не учитывающим реальных обстоятельств.

https://1prime.ru/20241008/ukraina-852041903.html

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украина, нато, владимир зеленский