https://1prime.ru/20241010/zelenskiy-852097490.html
В Госдуме назвали роковым ключевой пункт плана Зеленского по НАТО
В Госдуме назвали роковым ключевой пункт плана Зеленского по НАТО - 10.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали роковым ключевой пункт плана Зеленского по НАТО
Пункт "плана победы" Владимира Зеленского, предусматривающий присоединение Украины к НАТО, станет роковым шагом для страны. Такое мнение выразил депутат Госдумы | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T09:11+0300
2024-10-10T09:11+0300
2024-10-10T09:11+0300
политика
украина
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Пункт "плана победы" Владимира Зеленского, предусматривающий присоединение Украины к НАТО, станет роковым шагом для страны. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик."Ключевой для Зеленского пункт его плана о вступлении Украины в НАТО в итоге станет роковым шагом к окончательному разрушению этой страны, на руинах которой Запад намерен вести свою игру", - отметил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.По мнению Белика, Запад использует Украину, обещая вступление в НАТО, чтобы реализовать свои геополитические цели. Он также отмечает, что принятие Украины в альянс означало бы непосредственное участие стран НАТО в обороне Украины, но страны альянса не готовы вступать в войну.Белик считает, что только нейтральный статус Украины соответствует требованиям России для урегулирования конфликта, и план Зеленского о вступлении в альянс является планом поражения, не учитывающим реальных обстоятельств.
https://1prime.ru/20241008/ukraina-852041903.html
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украина, нато, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, НАТО, Владимир Зеленский
В Госдуме назвали роковым ключевой пункт плана Зеленского по НАТО
Депутат Белик: вступление в НАТО станет роковым шагом для Украины
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Пункт "плана победы" Владимира Зеленского, предусматривающий присоединение Украины к НАТО, станет роковым шагом для страны. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Ключевой для Зеленского пункт его плана о вступлении Украины в НАТО в итоге станет роковым шагом к окончательному разрушению этой страны, на руинах которой Запад намерен вести свою игру", - отметил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.
По мнению Белика, Запад использует Украину, обещая вступление в НАТО, чтобы реализовать свои геополитические цели. Он также отмечает, что принятие Украины в альянс означало бы непосредственное участие стран НАТО в обороне Украины, но страны альянса не готовы вступать в войну.
Белик считает, что только нейтральный статус Украины соответствует требованиям России для урегулирования конфликта, и план Зеленского о вступлении в альянс является планом поражения, не учитывающим реальных обстоятельств.
В МИД назвали вступление Украины в НАТО геополитическим проектом США