https://1prime.ru/20241010/zelenskiy-852098464.html

"Он готов". На Западе узнали, на какой компромисс может пойти Зеленский

"Он готов". На Западе узнали, на какой компромисс может пойти Зеленский - 10.10.2024, ПРАЙМ

"Он готов". На Западе узнали, на какой компромисс может пойти Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран. Об этом пишет итальянское | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T09:49+0300

2024-10-10T09:49+0300

2024-10-10T09:49+0300

политика

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран. Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera."Он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии", — сказано в публикации.По мнению автора статьи, Зеленский согласится на подобный компромисс, если получит от Вашингтона гарантии безопасности, какие ранее получили Япония, Южная Корея и Филиппины. Кроме того, глава киевского режима будет требовать ускоренной интеграции Украины в ЕС.Ранее президент России Владимир Путин предложил инициативы мирного урегулирования конфликта, включая прекращение огня и переговоры после вывода украинских войск из определенных регионов России, отмену намерений вступления в НАТО, демилитаризацию и денацификацию. Киев в свою очередь все предложения отклонил.

https://1prime.ru/20241010/zelenskiy-852097490.html

украина

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владимир зеленский, украина