https://1prime.ru/20241010/zelenskiy-852107267.html

"Приехал с тарелкой для милостыни": в Британии встретили Зеленского

"Приехал с тарелкой для милостыни": в Британии встретили Зеленского - 10.10.2024, ПРАЙМ

"Приехал с тарелкой для милостыни": в Британии встретили Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках своего "турне" по европейским странам прибыл в Великобританию для встречи с премьером Киром Стармером... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T15:41+0300

2024-10-10T15:41+0300

2024-10-10T15:41+0300

политика

украина

великобритания

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках своего "турне" по европейским странам прибыл в Великобританию для встречи с премьером Киром Стармером. Издание The Telegraph сообщило, что целью переговоров стали очередные просьбы о финансовой и военной помощи.В британском правительстве подтвердили намерения Лондона и дальше продолжать поставки вооружений для противостояния с Москвой. При этом пресс-секретарь Стармера не упомянул, вынесен ли на обсуждение вопрос ударов поставленным страной оружием по российским территориям.Авторы статьи подчеркнули, что в рамках своих визитов в Великобританию, Францию и Германию Зеленский намерен ознакомить европейских лидеров с деталями своего "плана победы" и настоять на его поддержке.Читатели издания прокомментировали визит "маленького зеленого человечка":Phillip Westwood: "Нет сомнений, Зеленский снова приехал с тарелкой для милостыни и с шапкой в руках, чтобы попросить новые подачки из средств британского налогоплательщика";Peyton Farquhar: "Стармер и Лэмми (министр правительства Великобритании - прим. ред.), команда апокалипсиса. Зеленский на последнем издыхании";Scott Glenister: "Это трудно понять, но еще есть люди, которые верят, что Украина может победить Россию";Ca Ts: "Зеленский может отваливать".

https://1prime.ru/20241010/zelenskiy-852098464.html

украина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, великобритания, владимир зеленский