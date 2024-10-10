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"Приехал с тарелкой для милостыни": в Британии встретили Зеленского
"Приехал с тарелкой для милостыни": в Британии встретили Зеленского - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Приехал с тарелкой для милостыни": в Британии встретили Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках своего "турне" по европейским странам прибыл в Великобританию для встречи с премьером Киром Стармером... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T15:41+0300
2024-10-10T15:41+0300
2024-10-10T15:41+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках своего "турне" по европейским странам прибыл в Великобританию для встречи с премьером Киром Стармером. Издание The Telegraph сообщило, что целью переговоров стали очередные просьбы о финансовой и военной помощи.В британском правительстве подтвердили намерения Лондона и дальше продолжать поставки вооружений для противостояния с Москвой. При этом пресс-секретарь Стармера не упомянул, вынесен ли на обсуждение вопрос ударов поставленным страной оружием по российским территориям.Авторы статьи подчеркнули, что в рамках своих визитов в Великобританию, Францию и Германию Зеленский намерен ознакомить европейских лидеров с деталями своего "плана победы" и настоять на его поддержке.Читатели издания прокомментировали визит "маленького зеленого человечка":Phillip Westwood: "Нет сомнений, Зеленский снова приехал с тарелкой для милостыни и с шапкой в руках, чтобы попросить новые подачки из средств британского налогоплательщика";Peyton Farquhar: "Стармер и Лэмми (министр правительства Великобритании - прим. ред.), команда апокалипсиса. Зеленский на последнем издыхании";Scott Glenister: "Это трудно понять, но еще есть люди, которые верят, что Украина может победить Россию";Ca Ts: "Зеленский может отваливать".
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украина, великобритания, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Зеленский
"Приехал с тарелкой для милостыни": в Британии встретили Зеленского
The Telegraph: Зеленский представляет Стармеру свой "план победы"
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках своего "турне" по европейским странам прибыл в Великобританию для встречи с премьером Киром Стармером. Издание The Telegraph
сообщило, что целью переговоров стали очередные просьбы о финансовой и военной помощи.
В британском правительстве подтвердили намерения Лондона и дальше продолжать поставки вооружений для противостояния с Москвой. При этом пресс-секретарь Стармера не упомянул, вынесен ли на обсуждение вопрос ударов поставленным страной оружием по российским территориям.
Авторы статьи подчеркнули, что в рамках своих визитов в Великобританию, Францию и Германию Зеленский намерен ознакомить европейских лидеров с деталями своего "плана победы" и настоять на его поддержке.
Читатели издания прокомментировали визит "маленького зеленого человечка":
Phillip Westwood: "Нет сомнений, Зеленский снова приехал с тарелкой для милостыни и с шапкой в руках, чтобы попросить новые подачки из средств британского налогоплательщика";
Peyton Farquhar: "Стармер и Лэмми (министр правительства Великобритании - прим. ред.), команда апокалипсиса. Зеленский на последнем издыхании";
Scott Glenister: "Это трудно понять, но еще есть люди, которые верят, что Украина может победить Россию";
Ca Ts: "Зеленский может отваливать".
"Он готов". На Западе узнали, на какой компромисс может пойти Зеленский