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"Приказ от ЦРУ". Экс-советник Пентагона раскрыл план побега Зеленского - 10.10.2024, ПРАЙМ
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"Приказ от ЦРУ". Экс-советник Пентагона раскрыл план побега Зеленского
"Приказ от ЦРУ". Экс-советник Пентагона раскрыл план побега Зеленского - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Приказ от ЦРУ". Экс-советник Пентагона раскрыл план побега Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский покинет Украину, как только ему прикажут западные союзники после поражения Украины. Об этом в эфире YouTube-канала... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T16:48+0300
2024-10-10T16:48+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский покинет Украину, как только ему прикажут западные союзники после поражения Украины. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Зеленский — надежный помощник для Запада, он будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или Ми-6 не сядет в самолет до Лондона, а оттуда они отвезут его куда-нибудь еще вместе с некоторыми из его криминальных соотечественников", — отметил он.Макгрегор также подчеркнул, что по итогам конфликта с Россией, Украина окажется в руинах, однако глава киевского режима обеспечит себе роскошный остаток жизни, что является настоящей "трагедией".Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что после истечения срока полномочий Зеленского единственным легитимным источником власти на Украине остался спикер Верховной рады Украины.
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сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
16:48 10.10.2024
 
"Приказ от ЦРУ". Экс-советник Пентагона раскрыл план побега Зеленского

Макгрегор: Зеленский сбежит с Украины в Лондон по приказу ЦРУ или МИ-6

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский покинет Украину, как только ему прикажут западные союзники после поражения Украины. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Зеленский — надежный помощник для Запада, он будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или Ми-6 не сядет в самолет до Лондона, а оттуда они отвезут его куда-нибудь еще вместе с некоторыми из его криминальных соотечественников", — отметил он.
Макгрегор также подчеркнул, что по итогам конфликта с Россией, Украина окажется в руинах, однако глава киевского режима обеспечит себе роскошный остаток жизни, что является настоящей "трагедией".
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что после истечения срока полномочий Зеленского единственным легитимным источником власти на Украине остался спикер Верховной рады Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
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ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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