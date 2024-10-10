https://1prime.ru/20241010/zelenskiy-852108752.html

"Приказ от ЦРУ". Экс-советник Пентагона раскрыл план побега Зеленского

"Приказ от ЦРУ". Экс-советник Пентагона раскрыл план побега Зеленского - 10.10.2024, ПРАЙМ

"Приказ от ЦРУ". Экс-советник Пентагона раскрыл план побега Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский покинет Украину, как только ему прикажут западные союзники после поражения Украины. Об этом в эфире YouTube-канала... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T16:48+0300

2024-10-10T16:48+0300

2024-10-10T16:48+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский покинет Украину, как только ему прикажут западные союзники после поражения Украины. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Зеленский — надежный помощник для Запада, он будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или Ми-6 не сядет в самолет до Лондона, а оттуда они отвезут его куда-нибудь еще вместе с некоторыми из его криминальных соотечественников", — отметил он.Макгрегор также подчеркнул, что по итогам конфликта с Россией, Украина окажется в руинах, однако глава киевского режима обеспечит себе роскошный остаток жизни, что является настоящей "трагедией".Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что после истечения срока полномочий Зеленского единственным легитимным источником власти на Украине остался спикер Верховной рады Украины.

https://1prime.ru/20241010/zelenskiy-852107267.html

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сша, украина, владимир зеленский