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"Очень много вопросов". В Киеве бьют тревогу из-за нового плана Зеленского

"Очень много вопросов". В Киеве бьют тревогу из-за нового плана Зеленского - 10.10.2024, ПРАЙМ

"Очень много вопросов". В Киеве бьют тревогу из-за нового плана Зеленского

Владимир Зеленский может ощутить на себе политические последствия от продвижения своего "плана победы". Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источник | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T23:09+0300

2024-10-10T23:09+0300

2024-10-10T23:09+0300

политика

запад

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владимир зеленский

поддержка украины

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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может ощутить на себе политические последствия от продвижения своего "плана победы". Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах.По его словам, если Зеленский будет и далее настаивать на своей позиции "войны до победного конца", то это будет игра "пан или пропал". "Если ожидания <…> в очередной раз не оправдаются, а ситуация на фронте для ВСУ еще более ухудшится, то к Зеленскому возникнет очень много вопросов и внутри страны, и за ее пределами относительно адекватности оценки ситуации", — заявил источник.Он считает, что для Зеленского это будет иметь крайне серьезные политические последствия.В материале также сказано, что гарантии на успех Киева в истощении России отсутствуют, причем сами украинские войска сильно измотаны и несут большие потери. Перечисленные факторы создают "уже огромные риски для самого Зеленского".Итальянское издание Corriere della Sera ранее сообщало, что президент США Джо Байден будет иметь скептическое отношение к ключевым пунктам "плана победы" Зеленского, так как документ содержит просьбы о разрешении использовать дальнобойное оружие западного производства для нанесения ударов вглубь российской территории, а также об ускоренном вступлении Украины в Североатлантический альянс.Ранее Зеленский заявлял, что указанный план заключает в себе "мощный пакет" принуждения Москвы к завершению конфликта дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского, говорил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает вести специальную военную операцию и достигнет всех намеченных целей.

https://1prime.ru/20241010/frantsiya-852101742.html

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запад, украина, владимир зеленский, поддержка украины