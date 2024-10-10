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"Очень много вопросов". В Киеве бьют тревогу из-за нового плана Зеленского
"Очень много вопросов". В Киеве бьют тревогу из-за нового плана Зеленского - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Очень много вопросов". В Киеве бьют тревогу из-за нового плана Зеленского
Владимир Зеленский может ощутить на себе политические последствия от продвижения своего "плана победы". Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источник | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T23:09+0300
2024-10-10T23:09+0300
2024-10-10T23:09+0300
политика
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может ощутить на себе политические последствия от продвижения своего "плана победы". Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах.По его словам, если Зеленский будет и далее настаивать на своей позиции "войны до победного конца", то это будет игра "пан или пропал". "Если ожидания <…> в очередной раз не оправдаются, а ситуация на фронте для ВСУ еще более ухудшится, то к Зеленскому возникнет очень много вопросов и внутри страны, и за ее пределами относительно адекватности оценки ситуации", — заявил источник.Он считает, что для Зеленского это будет иметь крайне серьезные политические последствия.В материале также сказано, что гарантии на успех Киева в истощении России отсутствуют, причем сами украинские войска сильно измотаны и несут большие потери. Перечисленные факторы создают "уже огромные риски для самого Зеленского".Итальянское издание Corriere della Sera ранее сообщало, что президент США Джо Байден будет иметь скептическое отношение к ключевым пунктам "плана победы" Зеленского, так как документ содержит просьбы о разрешении использовать дальнобойное оружие западного производства для нанесения ударов вглубь российской территории, а также об ускоренном вступлении Украины в Североатлантический альянс.Ранее Зеленский заявлял, что указанный план заключает в себе "мощный пакет" принуждения Москвы к завершению конфликта дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского, говорил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает вести специальную военную операцию и достигнет всех намеченных целей.
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запад, украина, владимир зеленский, поддержка украины
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Зеленский, поддержка Украины
"Очень много вопросов". В Киеве бьют тревогу из-за нового плана Зеленского
Страна.ua: Зеленского ждут политические последствия из-за его "плана победы"
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ
. Владимир Зеленский может ощутить на себе политические последствия от продвижения своего "плана победы". Об этом пишет издание
"Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах.
По его словам, если Зеленский будет и далее настаивать на своей позиции "войны до победного конца", то это будет игра "пан или пропал".
"Если ожидания <…> в очередной раз не оправдаются, а ситуация на фронте для ВСУ еще более ухудшится, то к Зеленскому возникнет очень много вопросов и внутри страны, и за ее пределами относительно адекватности оценки ситуации", — заявил источник.
Он считает, что для Зеленского это будет иметь крайне серьезные политические последствия.
В материале также сказано, что гарантии на успех Киева в истощении России отсутствуют, причем сами украинские войска сильно измотаны и несут большие потери. Перечисленные факторы создают "уже огромные риски для самого Зеленского".
Итальянское издание Corriere della Sera ранее сообщало, что президент США Джо Байден будет иметь скептическое отношение к ключевым пунктам "плана победы" Зеленского, так как документ содержит просьбы о разрешении использовать дальнобойное оружие западного производства для нанесения ударов вглубь российской территории, а также об ускоренном вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Ранее Зеленский заявлял, что указанный план заключает в себе "мощный пакет" принуждения Москвы к завершению конфликта дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского, говорил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает вести специальную военную операцию и достигнет всех намеченных целей.
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