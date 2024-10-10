https://1prime.ru/20241010/zelenskiy-852116100.html

Киев не обсуждает с Западом возможное прекращение огня, заявил Зеленский

Киев не обсуждает с Западом возможное прекращение огня, заявил Зеленский - 10.10.2024, ПРАЙМ

Киев не обсуждает с Западом возможное прекращение огня, заявил Зеленский

Среди западных партнеров не ведется обсуждение вопроса о возможном прекращении огня, заявил во время совместного с президентом Франции Эммануэлем Макроном... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T22:16+0300

2024-10-10T22:16+0300

2024-10-10T22:16+0300

политика

украина

владимир зеленский

запад

поддержка украины

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Среди западных партнеров не ведется обсуждение вопроса о возможном прекращении огня, заявил во время совместного с президентом Франции Эммануэлем Макроном общения с прессой Владимир Зеленский. "Прекращение огня не обсуждается с нашими партнерами и мы не говорили об этом (с Макроном - ред.). Я видел много информации в СМИ о том, что я приехал говорить о прекращении огня. Нет. Это не так", — сказал Зеленский. Итальянское издание Corriere della Sera ранее сообщало, что Зеленский мог бы согласиться на прекращение огня по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона и возможность ускоренного вступления в ЕС. Financial Times ранее сообщала, что союзники Киева хотят от нее деэскалации конфликта, а единственная рассматриваемая ими стратегия представляет собой территориальные уступки в обмен на членство Украины в Североатлантическом альянсе. Также сообщалось, что Киев уже обсуждает возможный отказ от территорий в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности.

https://1prime.ru/20241010/london-852115935.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, запад, поддержка украины