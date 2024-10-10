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Киев не обсуждает с Западом возможное прекращение огня, заявил Зеленский - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Киев не обсуждает с Западом возможное прекращение огня, заявил Зеленский
Киев не обсуждает с Западом возможное прекращение огня, заявил Зеленский - 10.10.2024, ПРАЙМ
Киев не обсуждает с Западом возможное прекращение огня, заявил Зеленский
Среди западных партнеров не ведется обсуждение вопроса о возможном прекращении огня, заявил во время совместного с президентом Франции Эммануэлем Макроном... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T22:16+0300
2024-10-10T22:16+0300
политика
украина
владимир зеленский
запад
поддержка украины
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Среди западных партнеров не ведется обсуждение вопроса о возможном прекращении огня, заявил во время совместного с президентом Франции Эммануэлем Макроном общения с прессой Владимир Зеленский. "Прекращение огня не обсуждается с нашими партнерами и мы не говорили об этом (с Макроном - ред.). Я видел много информации в СМИ о том, что я приехал говорить о прекращении огня. Нет. Это не так", — сказал Зеленский. Итальянское издание Corriere della Sera ранее сообщало, что Зеленский мог бы согласиться на прекращение огня по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона и возможность ускоренного вступления в ЕС. Financial Times ранее сообщала, что союзники Киева хотят от нее деэскалации конфликта, а единственная рассматриваемая ими стратегия представляет собой территориальные уступки в обмен на членство Украины в Североатлантическом альянсе. Также сообщалось, что Киев уже обсуждает возможный отказ от территорий в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности.
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украина, владимир зеленский, запад, поддержка украины
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, поддержка Украины
22:16 10.10.2024
 
Киев не обсуждает с Западом возможное прекращение огня, заявил Зеленский

Зеленский: Киев не обсуждает с западными партнерами возможное прекращение огня

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Среди западных партнеров не ведется обсуждение вопроса о возможном прекращении огня, заявил во время совместного с президентом Франции Эммануэлем Макроном общения с прессой Владимир Зеленский.
"Прекращение огня не обсуждается с нашими партнерами и мы не говорили об этом (с Макроном - ред.). Я видел много информации в СМИ о том, что я приехал говорить о прекращении огня. Нет. Это не так", — сказал Зеленский.
Итальянское издание Corriere della Sera ранее сообщало, что Зеленский мог бы согласиться на прекращение огня по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона и возможность ускоренного вступления в ЕС.
Financial Times ранее сообщала, что союзники Киева хотят от нее деэскалации конфликта, а единственная рассматриваемая ими стратегия представляет собой территориальные уступки в обмен на членство Украины в Североатлантическом альянсе. Также сообщалось, что Киев уже обсуждает возможный отказ от территорий в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности.
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
Лондон не изменил свою позицию по запрету на удары ВСУ вглубь РФ, пишут СМИ
22:00
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЗАПАДподдержка Украины
 
 
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