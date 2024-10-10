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Цена на золото растет после выхода статданных в США

Цена на золото растет после выхода статданных в США - 10.10.2024, ПРАЙМ

Цена на золото растет после выхода статданных в США

Стоимость золота растет в четверг вечером после выхода статистики по потребительским ценам в США за сентябрь, свидетельствуют данные торгов. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T18:21+0300

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2024-10-10T18:21+0300

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером после выхода статистики по потребительским ценам в США за сентябрь, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 15,5 доллара, или на 0,59%, до 2 641,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,51%, до 31,13 доллара за унцию. Трейдеры обратили внимание на статистику по инфляции в США. Потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 2,4% в годовом выражении после увеличения на 2,5% месяцем ранее. Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении ускорилась до 3,3% с 3,2%, в месячном выражении - осталась на уровне августа в 0,3%. Также в среду вечером был опубликован протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, согласно которому почти все его участники выразили большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%. Также они отметили, что последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами, рост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы повысился, но остается низким. Действия ФРС США и макроэкономическая статистика отражаются в том числе и на курсе доллара, от которого зависит величина спроса на золото среди держателей других валют. По данным CME Group, сейчас 88,4% аналитиков ждут в ноябре понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75%, в то время как остальные 11,6% прогнозируют ее сохранение на уровне 4,75-5%. Геополитическая напряженность также может поддерживать котировки, поскольку золото традиционно выступает в качестве актива-убежища. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.

https://1prime.ru/20241005/burkina-faso-852012151.html

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золото, биржевые торги, биржа comex, биржевые цены на золото