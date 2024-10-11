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В пику Европе: Россия воскрешает старые связи с особым регионом

В пику Европе: Россия воскрешает старые связи с особым регионом - 11.10.2024, ПРАЙМ

В пику Европе: Россия воскрешает старые связи с особым регионом

Укрепление экономических связей с африканскими государствами открывает новые горизонты в плане расширения геополитического присутствия на континенте и повышения | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T08:00+0300

2024-10-11T08:00+0300

2024-10-11T08:00+0300

мнения аналитиков

африка

африканские страны

бизнес

торговые отношения

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МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Укрепление экономических связей с африканскими государствами открывает новые горизонты в плане расширения геополитического присутствия на континенте и повышения конкурентоспособности на международной арене. Именно поэтому в Африке разворачивается геоэкономическая конкуренция между Китаем, странами ЕС и монархиями арабского Востока.Исторически сложившиеся отношения между Россией и Африкой уходят корнями в советский период. Многие африканские лидеры получили образование в Советском Союзе, что создает прочную основу для взаимопонимания и сотрудничества.Сейчас Россия активно поставляет в страны Африки нефть, газ и ядерное топливо, а также участвует в совместных проектах по освоению новых месторождений. В рамках сельскохозяйственного сотрудничества наша страна предоставляет аграрную технику и способствует развитию агропромышленного комплекса в африканских государствах. Направление сотрудничества Россия-Африка обладает большим нереализованным экономическим потенциалом наращивания как торговых, так и инвестиционных отношений. Российским компаниям в условиях сложной геополитической ситуации не стоит пренебрегать налаживанием новых экспортно-импортных связей с компаниями дружественных стран.В 2023 году объем импорта товаров в Россию из стран Африки превысил 1 миллиард долларов США (менее 1% в структуре импорта РФ), а экспорт российских товаров достиг почти 15 миллиардов долларов, что является максимальным показателем за последние годы.Среди ключевых торговых партнеров России в регионе можно выделить такие страны, как Египет, Южно-Африканская Республика, Марокко, Кот-д'Ивуар, Кения, Тунис, Уганда, Эфиопия и Гана.В 2023 году основными товарами, которые Россия экспортировала в страны Африки, стали энергоносители, мука, удобрения, сталь и изделия из нее, уголь, подсолнечное масло, продукция авиастроения, рыба и крупы. Российские компании активно участвуют в совместных разработках месторождений полезных ископаемых, строительстве инфраструктуры, поставках транспорта и предоставлении научно-инжиниринговых услуг.Среди товаров, которые Россия импортирует из африканских стран, выделяются свежие и замороженные фрукты и овощи, какао-бобы, чай, ягоды, цветы, морепродукты, вина, целлюлоза, амуниция, промышленное оборудование, табак и марганцевые руды.Зависимость России от африканских поставок какао-бобов составляет 60%, марганцевых руд — 50%, цитрусовых фруктов — 35%, хлопчатобумажных ниток — 22% и чая — 10%.Почему Россия недоиспользует экспортный потенциал в страны Африки? Причин несколько. Среди них сложности с логистикой, связанные с географическим расстоянием и недостаточной развитостью транспортной инфраструктуры в некоторых регионах континента. Это повышает стоимость экспорта российских товаров, что снижает их конкурентоспособность. А ведь рынок потребительских товаров в странах Африки и так наводнен дорогостоящей импортной продукцией из ЕС.Многие российские компании не обладают достаточной информацией о рынках Африки, их особенностях и конъюнктуре. Не всегда российские компании учитывают специфические потребности африканских рынков и адаптируют свою продукцию под них. Здесь важно понимать, что долгое время российский бизнес ориентировался на европейский рынок, вся бизнес-культура была заточена под общение с Европой. Сейчас же встал серьезный вопрос об изучении нового, или хорошо забытого старого, но по крайней мере дружественного африканского направления, где деловая коммуникация кардинально иная. Ведь ведение бизнеса – это в первую очередь общение с людьми, оно имеет свою специфику.Эта тема среди прочих будет обсуждаться в рамках организованного Российским университетом дружбы народов (РУДН) форума-экспо "Россия-Африка: что мы можем предложить друг другу", который пройдет в середине октября. В ходе мероприятия состоится прямой диалог между российскими и африканскими компаниями, будут установлены новые деловые контакты, состоится обсуждение важных для обеих сторон вопросов.Автор – Арина Суркова, эксперт экономического факультета РУДН

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Арина Суркова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852033812_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_054ea81cf92a29c9c3d50dd297dcfd46.jpg

Арина Суркова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852033812_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_054ea81cf92a29c9c3d50dd297dcfd46.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Арина Суркова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852033812_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_054ea81cf92a29c9c3d50dd297dcfd46.jpg

мнения аналитиков, африка, африканские страны, бизнес, торговые отношения