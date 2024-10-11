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Российский рынок акций снижается в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ

Российский рынок акций снижается в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ - 11.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ

Российский рынок акций в первые часы торговой сессии снижается на укреплении рубля и в ожидании нового повышения ключевой ставки Центробанка, следует из данных... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T13:20+0300

2024-10-11T13:20+0300

2024-10-11T13:21+0300

индекс мосбиржи

повышение ключевой ставки

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии снижается на укреплении рубля и в ожидании нового повышения ключевой ставки Центробанка, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Индекс Мосбиржи к 12.55 мск снижается на 0,61%, до 2744,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,08%, до 937,96 пункта. В частности, также заметно падают в цене бумаги "Селигдара" (-8,5%), "Мосэнерго" (-3,5%), "Новатэка" (-3%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,6%). Дорожают "защитные" бумаги "Полюса" (+1%) при удорожании золота. Подорожавшая накануне нефть сильной поддержки российскому рынку акций не оказывает, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Это происходит, как из-за страхов перед повышением ставки ЦБ, так и в результате компенсации роста цен нефти укреплением рубля", - полагает он Стоит следить за уровнем 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, советует Владислав Антонов из BitRiver. "Это тот уровень, который будет интересен инвесторам для подешевевших акций в плане их покупки", - считает он.

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индекс мосбиржи, повышение ключевой ставки