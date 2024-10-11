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В Минтрансе рассказали, как ведется контроль цен на авиабилеты в России - 11.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241011/aviabilety-852130976.html
В Минтрансе рассказали, как ведется контроль цен на авиабилеты в России
В Минтрансе рассказали, как ведется контроль цен на авиабилеты в России - 11.10.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали, как ведется контроль цен на авиабилеты в России
Контроль стоимости авиабилетов в России осуществляется в ежедневном режиме, рост цен в данном сегменте по итогам восьми месяцев составил 15% по отношению к... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T15:55+0300
2024-10-11T15:56+0300
экономика
россия
минтранс рф
роман старовойт
цены на авиабилеты
контроль
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Контроль стоимости авиабилетов в России осуществляется в ежедневном режиме, рост цен в данном сегменте по итогам восьми месяцев составил 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "По ценам на авиационные билеты Минтранс, я лично, правительство Российской Федерации, Минэкономразвития, мы вместе осуществляем ежедневный постоянный контроль. По данным ФАС, стоимость авиационных билетов выросла за 8 месяцев текущего года на 15%. Рост есть, но не такой существенный, как некоторые заявляют", - сказал министр. Он пояснил, что в росте стоимости авиационных билетов лежит ряд причин - в первую очередь, увеличение расходов авиационных компаний на поддержание летной техники. "Мы понимаем, в каких условиях сейчас работает рынок. Растут расходы на аэропортовое обслуживание. Здесь наша совместная задача с ФАС регулировать и внимательно следить за тем, чтобы эта стоимость не так резко росла. Выросла стоимость авиационного керосина. Это практически 30-35% стоимости авиационной перевозки. Вот объективные факторы, которые сейчас есть", - отметил Старовойт. Минтранс РФ в первую очередь уделяет большое внимание доступности авиационных перевозок. Порядка 70% авиационных билетов, которые поступают в продажу, реализуются по тарифам ниже экономически обоснованного уровня.
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россия, минтранс рф, роман старовойт, цены на авиабилеты, контроль
Экономика, РОССИЯ, Минтранс РФ, Роман Старовойт, цены на авиабилеты, контроль
15:55 11.10.2024 (обновлено: 15:56 11.10.2024)
 
В Минтрансе рассказали, как ведется контроль цен на авиабилеты в России

Старовойт: контроль цен на авиабилеты в России ведется в ежедневном режиме

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Контроль стоимости авиабилетов в России осуществляется в ежедневном режиме, рост цен в данном сегменте по итогам восьми месяцев составил 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"По ценам на авиационные билеты Минтранс, я лично, правительство Российской Федерации, Минэкономразвития, мы вместе осуществляем ежедневный постоянный контроль. По данным ФАС, стоимость авиационных билетов выросла за 8 месяцев текущего года на 15%. Рост есть, но не такой существенный, как некоторые заявляют", - сказал министр.
Он пояснил, что в росте стоимости авиационных билетов лежит ряд причин - в первую очередь, увеличение расходов авиационных компаний на поддержание летной техники.
"Мы понимаем, в каких условиях сейчас работает рынок. Растут расходы на аэропортовое обслуживание. Здесь наша совместная задача с ФАС регулировать и внимательно следить за тем, чтобы эта стоимость не так резко росла. Выросла стоимость авиационного керосина. Это практически 30-35% стоимости авиационной перевозки. Вот объективные факторы, которые сейчас есть", - отметил Старовойт.
Минтранс РФ в первую очередь уделяет большое внимание доступности авиационных перевозок. Порядка 70% авиационных билетов, которые поступают в продажу, реализуются по тарифам ниже экономически обоснованного уровня.
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ЭкономикаРОССИЯМинтранс РФРоман Старовойтцены на авиабилетыконтроль
 
 
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