https://1prime.ru/20241011/aviabilety-852130976.html

В Минтрансе рассказали, как ведется контроль цен на авиабилеты в России

В Минтрансе рассказали, как ведется контроль цен на авиабилеты в России - 11.10.2024, ПРАЙМ

В Минтрансе рассказали, как ведется контроль цен на авиабилеты в России

Контроль стоимости авиабилетов в России осуществляется в ежедневном режиме, рост цен в данном сегменте по итогам восьми месяцев составил 15% по отношению к... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T15:55+0300

2024-10-11T15:55+0300

2024-10-11T15:56+0300

экономика

россия

минтранс рф

роман старовойт

цены на авиабилеты

контроль

https://cdnn.1prime.ru/img/82699/57/826995729_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_024784c5fea847413119ace425efe292.jpg

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Контроль стоимости авиабилетов в России осуществляется в ежедневном режиме, рост цен в данном сегменте по итогам восьми месяцев составил 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "По ценам на авиационные билеты Минтранс, я лично, правительство Российской Федерации, Минэкономразвития, мы вместе осуществляем ежедневный постоянный контроль. По данным ФАС, стоимость авиационных билетов выросла за 8 месяцев текущего года на 15%. Рост есть, но не такой существенный, как некоторые заявляют", - сказал министр. Он пояснил, что в росте стоимости авиационных билетов лежит ряд причин - в первую очередь, увеличение расходов авиационных компаний на поддержание летной техники. "Мы понимаем, в каких условиях сейчас работает рынок. Растут расходы на аэропортовое обслуживание. Здесь наша совместная задача с ФАС регулировать и внимательно следить за тем, чтобы эта стоимость не так резко росла. Выросла стоимость авиационного керосина. Это практически 30-35% стоимости авиационной перевозки. Вот объективные факторы, которые сейчас есть", - отметил Старовойт. Минтранс РФ в первую очередь уделяет большое внимание доступности авиационных перевозок. Порядка 70% авиационных билетов, которые поступают в продажу, реализуются по тарифам ниже экономически обоснованного уровня.

https://1prime.ru/20241009/aviaperevozki-852073368.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минтранс рф, роман старовойт, цены на авиабилеты, контроль