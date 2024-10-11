https://1prime.ru/20241011/avtodorogi-852124824.html
На строительство автодорог до 2027 года будет выделено 853 миллиона рублей
На строительство автодорог до 2027 года будет выделено 853 миллиона рублей - 11.10.2024, ПРАЙМ
На строительство автодорог до 2027 года будет выделено 853 миллиона рублей
Объем финансирования строительства федеральных автомобильных дорог в России в проекте госбюджета на период 2025-2027 года составляет 853 миллиарда рублей,... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T12:06+0300
2024-10-11T12:06+0300
2024-10-11T12:06+0300
роман старовойт
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848160335_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_8e78b4bf050e3356938481d824ea84f0.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования строительства федеральных автомобильных дорог в России в проекте госбюджета на период 2025-2027 года составляет 853 миллиарда рублей, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт."Объем федерального дорожного фонда в госпрограмме РТС ("Развитие транспортной системы - ред.) составляет 3,59 триллиона рублей, на поддержку субъектов - 1,092 триллиона, на капитальный ремонт, ремонт и содержание федеральной сети - 1,404 триллиона рублей, на строительство федеральных дорог - 853 миллиарда, на содержание центрального аппарата, учреждений и научные исследования - 241 миллиард", — сказал он в рамках заседания комитета по транспорту в Госдуме, посвященного проекту бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
https://1prime.ru/20241011/subsidii-852124128.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848160335_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_7179325107c2355614583432ec0c07bd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, бюджет
На строительство автодорог до 2027 года будет выделено 853 миллиона рублей
Старовойт: на строительство автодорог до 2027 года будет выделено 853 млн рублей
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования строительства федеральных автомобильных дорог в России в проекте госбюджета на период 2025-2027 года составляет 853 миллиарда рублей, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.
"Объем федерального дорожного фонда в госпрограмме РТС ("Развитие транспортной системы - ред.) составляет 3,59 триллиона рублей, на поддержку субъектов - 1,092 триллиона, на капитальный ремонт, ремонт и содержание федеральной сети - 1,404 триллиона рублей, на строительство федеральных дорог - 853 миллиарда, на содержание центрального аппарата, учреждений и научные исследования - 241 миллиард", — сказал он в рамках заседания комитета по транспорту в Госдуме, посвященного проекту бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
Размер субсидий на авиабилеты до 2027 года составит 90 миллиардов рублей