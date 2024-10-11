https://1prime.ru/20241011/avtodorogi-852124824.html

На строительство автодорог до 2027 года будет выделено 853 миллиона рублей

На строительство автодорог до 2027 года будет выделено 853 миллиона рублей - 11.10.2024, ПРАЙМ

На строительство автодорог до 2027 года будет выделено 853 миллиона рублей

Объем финансирования строительства федеральных автомобильных дорог в России в проекте госбюджета на период 2025-2027 года составляет 853 миллиарда рублей,... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T12:06+0300

2024-10-11T12:06+0300

2024-10-11T12:06+0300

роман старовойт

бюджет

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования строительства федеральных автомобильных дорог в России в проекте госбюджета на период 2025-2027 года составляет 853 миллиарда рублей, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт."Объем федерального дорожного фонда в госпрограмме РТС ("Развитие транспортной системы - ред.) составляет 3,59 триллиона рублей, на поддержку субъектов - 1,092 триллиона, на капитальный ремонт, ремонт и содержание федеральной сети - 1,404 триллиона рублей, на строительство федеральных дорог - 853 миллиарда, на содержание центрального аппарата, учреждений и научные исследования - 241 миллиард", — сказал он в рамках заседания комитета по транспорту в Госдуме, посвященного проекту бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

https://1prime.ru/20241011/subsidii-852124128.html

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роман старовойт, бюджет