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ЦБ обязал банки вносить реквизиты мошенников в свои системы за два часа

ЦБ обязал банки вносить реквизиты мошенников в свои системы за два часа - 11.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ обязал банки вносить реквизиты мошенников в свои системы за два часа

ЦБ РФ установил, что крупные банки в РФ с 22 октября должны вносить реквизиты мошенников из базы данных Банка России в свои системы противодействия... | 11.10.2024, ПРАЙМ

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банк россии

банки

мошенники

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ установил, что крупные банки в РФ с 22 октября должны вносить реквизиты мошенников из базы данных Банка России в свои системы противодействия подозрительным операциям в течение двух часов, а с 1 января 2025 года - одного часа, сообщает пресс-служба регулятора. "Банк России установил время, в течение которого кредитные организации будут вносить реквизиты злоумышленников, поступившие из базы данных регулятора, в собственные системы противодействия подозрительным операциям... С 22 октября 2024 года для крупных банков, а также кредитных организаций, значимых на рынке платежных услуг, этот срок составит два часа, а с 1 января 2025 года - один час. В отношении остальных банков установлен срок в три часа", - говорится в сообщении ЦБ. Регулятор отмечает, что это позволит уменьшить количество новых переводов на счета мошенников. Такие изменения предусмотрены указанием регулятора. Кроме того, Банк России уточнил требования к порядку предоставления банками сведений о возможных мошеннических операциях, в том числе для информационного обмена с правоохранительными органами. "Теперь при запросе регулятора банк должен будет установить, совершалась операция без добровольного согласия клиента или нет, и в течение одного рабочего дня ответить Банку России, признает ли такой перевод мошенническим", - указывает ЦБ. Регулятор считает, что этот подход очень важен в случае, когда пострадавший не стал обращаться в свой банк и сразу подал заявление в полицию.

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банки, мошенники