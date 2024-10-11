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ЦБ обязал банки вносить реквизиты мошенников в свои системы за два часа - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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ЦБ обязал банки вносить реквизиты мошенников в свои системы за два часа
ЦБ обязал банки вносить реквизиты мошенников в свои системы за два часа - 11.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ обязал банки вносить реквизиты мошенников в свои системы за два часа
ЦБ РФ установил, что крупные банки в РФ с 22 октября должны вносить реквизиты мошенников из базы данных Банка России в свои системы противодействия... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T12:44+0300
2024-10-11T12:45+0300
банк россии
банки
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ установил, что крупные банки в РФ с 22 октября должны вносить реквизиты мошенников из базы данных Банка России в свои системы противодействия подозрительным операциям в течение двух часов, а с 1 января 2025 года - одного часа, сообщает пресс-служба регулятора. "Банк России установил время, в течение которого кредитные организации будут вносить реквизиты злоумышленников, поступившие из базы данных регулятора, в собственные системы противодействия подозрительным операциям... С 22 октября 2024 года для крупных банков, а также кредитных организаций, значимых на рынке платежных услуг, этот срок составит два часа, а с 1 января 2025 года - один час. В отношении остальных банков установлен срок в три часа", - говорится в сообщении ЦБ. Регулятор отмечает, что это позволит уменьшить количество новых переводов на счета мошенников. Такие изменения предусмотрены указанием регулятора. Кроме того, Банк России уточнил требования к порядку предоставления банками сведений о возможных мошеннических операциях, в том числе для информационного обмена с правоохранительными органами. "Теперь при запросе регулятора банк должен будет установить, совершалась операция без добровольного согласия клиента или нет, и в течение одного рабочего дня ответить Банку России, признает ли такой перевод мошенническим", - указывает ЦБ. Регулятор считает, что этот подход очень важен в случае, когда пострадавший не стал обращаться в свой банк и сразу подал заявление в полицию.
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банки, мошенники
Банк России, Банки, МОШЕННИКИ
12:44 11.10.2024 (обновлено: 12:45 11.10.2024)
 
ЦБ обязал банки вносить реквизиты мошенников в свои системы за два часа

ЦБ: крупные банки должны вносить реквизиты мошенников в свои системы за два часа

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ установил, что крупные банки в РФ с 22 октября должны вносить реквизиты мошенников из базы данных Банка России в свои системы противодействия подозрительным операциям в течение двух часов, а с 1 января 2025 года - одного часа, сообщает пресс-служба регулятора.
"Банк России установил время, в течение которого кредитные организации будут вносить реквизиты злоумышленников, поступившие из базы данных регулятора, в собственные системы противодействия подозрительным операциям... С 22 октября 2024 года для крупных банков, а также кредитных организаций, значимых на рынке платежных услуг, этот срок составит два часа, а с 1 января 2025 года - один час. В отношении остальных банков установлен срок в три часа", - говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор отмечает, что это позволит уменьшить количество новых переводов на счета мошенников. Такие изменения предусмотрены указанием регулятора.
Кроме того, Банк России уточнил требования к порядку предоставления банками сведений о возможных мошеннических операциях, в том числе для информационного обмена с правоохранительными органами. "Теперь при запросе регулятора банк должен будет установить, совершалась операция без добровольного согласия клиента или нет, и в течение одного рабочего дня ответить Банку России, признает ли такой перевод мошенническим", - указывает ЦБ.
Регулятор считает, что этот подход очень важен в случае, когда пострадавший не стал обращаться в свой банк и сразу подал заявление в полицию.
 
Банк РоссииБанкиМОШЕННИКИ
 
 
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