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"Не готов". Бербок сделала дерзкое заявление о Путине - 11.10.2024, ПРАЙМ
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"Не готов". Бербок сделала дерзкое заявление о Путине
"Не готов". Бербок сделала дерзкое заявление о Путине - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Не готов". Бербок сделала дерзкое заявление о Путине
Президент России Владимир Путин отказывается от переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T15:13+0300
2024-10-11T15:13+0300
политика
россия
германия
владимир путин
анналена бербок
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отказывается от переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее цитирует издание Reuters."Сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону", — сказала министра.Последний телефонный разговор между Путином и Шольцем состоялся в декабре 2022 года, но с тех пор официальные представители немецкого правительства не исключали возможности проведения новой беседы.В начале сентября 2024 года Шольц заявил, что пришло время обсудить способы ускорения завершения конфликта в Украине. Он также ранее выразил намерение поговорить с Путиным в ближайшее время. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России не планирует телефонного разговора с канцлером Германии.
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россия, германия, владимир путин, анналена бербок
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Анналена Бербок
15:13 11.10.2024
 
"Не готов". Бербок сделала дерзкое заявление о Путине

Глава МИД Германии Бербок: Путин не готов разговаривать с Шольцем

© CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development OfficeМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отказывается от переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее цитирует издание Reuters.
"Сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону", — сказала министра.
Последний телефонный разговор между Путином и Шольцем состоялся в декабре 2022 года, но с тех пор официальные представители немецкого правительства не исключали возможности проведения новой беседы.
В начале сентября 2024 года Шольц заявил, что пришло время обсудить способы ускорения завершения конфликта в Украине. Он также ранее выразил намерение поговорить с Путиным в ближайшее время. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России не планирует телефонного разговора с канцлером Германии.
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
"Безумство". В Госдуме отреагировали на заявление Бербок об ударах по РФ
8 октября, 09:28
 
ПолитикаРОССИЯГЕРМАНИЯВладимир ПутинАнналена Бербок
 
 
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