https://1prime.ru/20241011/berbok-852130039.html

"Не готов". Бербок сделала дерзкое заявление о Путине

"Не готов". Бербок сделала дерзкое заявление о Путине - 11.10.2024, ПРАЙМ

"Не готов". Бербок сделала дерзкое заявление о Путине

Президент России Владимир Путин отказывается от переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T15:13+0300

2024-10-11T15:13+0300

2024-10-11T15:13+0300

политика

россия

германия

владимир путин

анналена бербок

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отказывается от переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее цитирует издание Reuters."Сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону", — сказала министра.Последний телефонный разговор между Путином и Шольцем состоялся в декабре 2022 года, но с тех пор официальные представители немецкого правительства не исключали возможности проведения новой беседы.В начале сентября 2024 года Шольц заявил, что пришло время обсудить способы ускорения завершения конфликта в Украине. Он также ранее выразил намерение поговорить с Путиным в ближайшее время. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России не планирует телефонного разговора с канцлером Германии.

https://1prime.ru/20241008/berbok-852043579.html

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россия, германия, владимир путин, анналена бербок