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BitRiver использовала 150 миллионов кубометров ПНГ для добычи биткоина - 11.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241011/bitriver-852127647.html
BitRiver использовала 150 миллионов кубометров ПНГ для добычи биткоина
BitRiver использовала 150 миллионов кубометров ПНГ для добычи биткоина - 11.10.2024, ПРАЙМ
BitRiver использовала 150 миллионов кубометров ПНГ для добычи биткоина
С января 2023 года по начало октября 2024 года BitRiver в партнерстве с нефтегазовыми компаниями переработала свыше 150 миллионов кубометров попутного нефтяного | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T13:51+0300
2024-10-11T13:52+0300
экономика
россия
bitriver
майнинг
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. С января 2023 года по начало октября 2024 года BitRiver в партнерстве с нефтегазовыми компаниями переработала свыше 150 миллионов кубометров попутного нефтяного газа (ПНГ) в электроэнергию для добычи биткоина, заявил заместитель генерального директора по финансам и инвестициям BitRiver Александр Волков в кулуарах Петербургского международного газового форума.Благодаря устойчивому росту применения ПНГ Россия может опередить США по объему промышленного майнинга.На текущий момент майнинг в России потребляет свыше 2,5 ГВт, в США — более 7 ГВт. На горизонте 2-3 лет, благодаря собственной генерации и использованию ПНГ, российские майнеры могут выйти в лидеры.После принятия закона о развитии майнинга, который в августе был подписан президентом Владимиром Путиным, нефтегазовые компании стали активнее проявлять интерес к сотрудничеству с российскими майнинговыми дата-центрами.Российские нефтегазодобывающие компании ищут способы максимально полно монетизировать свои ресурсы и возможности. Использование попутного нефтяного газа для выработки энергии для нужд крупных вычислительных систем, ЦОДов и майнинга повышает капитализацию нефтегазодобывающих компаний, отвечает не только "зеленой" повестке, но и имеет колоссальные перспективы. Майнинг на ПНГ помогает избежать штрафов за сжигание попутного нефтяного газа в факелах и рассеивание.BitRiver активно развивает сотрудничество с ведущими российскими вертикально интегрированными нефтяными компаниями. В ближайшее время (2025-2026 гг.) мы ожидаем двукратный рост использования ПНГ в промышленном майнинге. Потенциал внедрения майнинга в РФ сегодня реализован менее чем на 3-5%. На начало октября 2024 года мощность всех проектов BitRiver на ПНГ превысила 30 МВт.
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россия, bitriver, майнинг
Экономика, РОССИЯ, BitRiver, майнинг
13:51 11.10.2024 (обновлено: 13:52 11.10.2024)
 
BitRiver использовала 150 миллионов кубометров ПНГ для добычи биткоина

Волков: BitRiver использовала 150 миллионов кубометров ПНГ для добычи биткоина

© Фото : Пресс-служба компании BitRiverПромышленный майнинг
Промышленный майнинг - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© Фото : Пресс-служба компании BitRiver
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. С января 2023 года по начало октября 2024 года BitRiver в партнерстве с нефтегазовыми компаниями переработала свыше 150 миллионов кубометров попутного нефтяного газа (ПНГ) в электроэнергию для добычи биткоина, заявил заместитель генерального директора по финансам и инвестициям BitRiver Александр Волков в кулуарах Петербургского международного газового форума.
Благодаря устойчивому росту применения ПНГ Россия может опередить США по объему промышленного майнинга.
На текущий момент майнинг в России потребляет свыше 2,5 ГВт, в США — более 7 ГВт. На горизонте 2-3 лет, благодаря собственной генерации и использованию ПНГ, российские майнеры могут выйти в лидеры.
После принятия закона о развитии майнинга, который в августе был подписан президентом Владимиром Путиным, нефтегазовые компании стали активнее проявлять интерес к сотрудничеству с российскими майнинговыми дата-центрами.
Российские нефтегазодобывающие компании ищут способы максимально полно монетизировать свои ресурсы и возможности. Использование попутного нефтяного газа для выработки энергии для нужд крупных вычислительных систем, ЦОДов и майнинга повышает капитализацию нефтегазодобывающих компаний, отвечает не только "зеленой" повестке, но и имеет колоссальные перспективы. Майнинг на ПНГ помогает избежать штрафов за сжигание попутного нефтяного газа в факелах и рассеивание.
BitRiver активно развивает сотрудничество с ведущими российскими вертикально интегрированными нефтяными компаниями. В ближайшее время (2025-2026 гг.) мы ожидаем двукратный рост использования ПНГ в промышленном майнинге. Потенциал внедрения майнинга в РФ сегодня реализован менее чем на 3-5%. На начало октября 2024 года мощность всех проектов BitRiver на ПНГ превысила 30 МВт.
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ЭкономикаРОССИЯBitRiverмайнинг
 
 
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