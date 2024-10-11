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BitRiver использовала 150 миллионов кубометров ПНГ для добычи биткоина

BitRiver использовала 150 миллионов кубометров ПНГ для добычи биткоина - 11.10.2024, ПРАЙМ

BitRiver использовала 150 миллионов кубометров ПНГ для добычи биткоина

С января 2023 года по начало октября 2024 года BitRiver в партнерстве с нефтегазовыми компаниями переработала свыше 150 миллионов кубометров попутного нефтяного | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T13:51+0300

2024-10-11T13:51+0300

2024-10-11T13:52+0300

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. С января 2023 года по начало октября 2024 года BitRiver в партнерстве с нефтегазовыми компаниями переработала свыше 150 миллионов кубометров попутного нефтяного газа (ПНГ) в электроэнергию для добычи биткоина, заявил заместитель генерального директора по финансам и инвестициям BitRiver Александр Волков в кулуарах Петербургского международного газового форума.Благодаря устойчивому росту применения ПНГ Россия может опередить США по объему промышленного майнинга.На текущий момент майнинг в России потребляет свыше 2,5 ГВт, в США — более 7 ГВт. На горизонте 2-3 лет, благодаря собственной генерации и использованию ПНГ, российские майнеры могут выйти в лидеры.После принятия закона о развитии майнинга, который в августе был подписан президентом Владимиром Путиным, нефтегазовые компании стали активнее проявлять интерес к сотрудничеству с российскими майнинговыми дата-центрами.Российские нефтегазодобывающие компании ищут способы максимально полно монетизировать свои ресурсы и возможности. Использование попутного нефтяного газа для выработки энергии для нужд крупных вычислительных систем, ЦОДов и майнинга повышает капитализацию нефтегазодобывающих компаний, отвечает не только "зеленой" повестке, но и имеет колоссальные перспективы. Майнинг на ПНГ помогает избежать штрафов за сжигание попутного нефтяного газа в факелах и рассеивание.BitRiver активно развивает сотрудничество с ведущими российскими вертикально интегрированными нефтяными компаниями. В ближайшее время (2025-2026 гг.) мы ожидаем двукратный рост использования ПНГ в промышленном майнинге. Потенциал внедрения майнинга в РФ сегодня реализован менее чем на 3-5%. На начало октября 2024 года мощность всех проектов BitRiver на ПНГ превысила 30 МВт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, bitriver, майнинг