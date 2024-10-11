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Запад будет отговаривать страны от участия в саммите БРИКС, заявил Песков - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Запад будет отговаривать страны от участия в саммите БРИКС, заявил Песков
Запад будет отговаривать страны от участия в саммите БРИКС, заявил Песков - 11.10.2024, ПРАЙМ
Запад будет отговаривать страны от участия в саммите БРИКС, заявил Песков
Западные государства будут предпринимать попытки по снижения числа стран-участниц на саммите БРИКС, который пройдет в Казани, считает пресс-секретарь... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T14:05+0300
2024-10-11T14:05+0300
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Западные государства будут предпринимать попытки по снижения числа стран-участниц на саммите БРИКС, который пройдет в Казани, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Это однозначно будет", - подчеркнул он в беседе с "Известиями", комментируя возможные провокации недружественных государств. Песков также отметил, что на сотрудничающие с Москвой страны регулярно оказывается сильное давление.
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дмитрий песков, брикс
Дмитрий Песков, БРИКС
14:05 11.10.2024
 
Запад будет отговаривать страны от участия в саммите БРИКС, заявил Песков

Песков: будут попытки отговорить приглашённых на саммит БРИКС от участия в мероприятии

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Западные государства будут предпринимать попытки по снижения числа стран-участниц на саммите БРИКС, который пройдет в Казани, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Это однозначно будет", - подчеркнул он в беседе с "Известиями", комментируя возможные провокации недружественных государств. Песков также отметил, что на сотрудничающие с Москвой страны регулярно оказывается сильное давление.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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13:51
 
Дмитрий ПесковБРИКС
 
 
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