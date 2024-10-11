https://1prime.ru/20241011/briks-852127966.html

Запад будет отговаривать страны от участия в саммите БРИКС, заявил Песков

Запад будет отговаривать страны от участия в саммите БРИКС, заявил Песков - 11.10.2024, ПРАЙМ

Запад будет отговаривать страны от участия в саммите БРИКС, заявил Песков

Западные государства будут предпринимать попытки по снижения числа стран-участниц на саммите БРИКС, который пройдет в Казани, считает пресс-секретарь... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T14:05+0300

2024-10-11T14:05+0300

2024-10-11T14:05+0300

дмитрий песков

брикс

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Западные государства будут предпринимать попытки по снижения числа стран-участниц на саммите БРИКС, который пройдет в Казани, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Это однозначно будет", - подчеркнул он в беседе с "Известиями", комментируя возможные провокации недружественных государств. Песков также отметил, что на сотрудничающие с Москвой страны регулярно оказывается сильное давление.

https://1prime.ru/20241011/otnosheniya-852127553.html

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дмитрий песков, брикс