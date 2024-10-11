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Финансовый блок БРИКС обсудил создание рейтингового агентства - 11.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Финансовый блок БРИКС обсудил создание рейтингового агентства
Финансовый блок БРИКС обсудил создание рейтингового агентства - 11.10.2024, ПРАЙМ
Финансовый блок БРИКС обсудил создание рейтингового агентства
Финансовый блок БРИКС на встрече в Москве затрагивал тему создания рейтингового агентства, поскольку соответствующие западные институты подвержены политизации,... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T16:55+0300
2024-10-11T16:56+0300
экономика
россия
брикс
антон силуанов
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Финансовый блок БРИКС на встрече в Москве затрагивал тему создания рейтингового агентства, поскольку соответствующие западные институты подвержены политизации, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы видим, что рейтинговые агентства, к сожалению, тоже часть западной инфраструктуры, тоже подвержены политизации. Поэтому для того, чтобы наши компании могли осуществлять инвестиции внутри стран БРИКС, для того, чтобы наши бумаги, которые выпускают эмитенты стран БРИКС пользовались и получали определенный рейтинг страны не только западных рейтинговых агентств, которые работают внутри... Мы обсуждали сегодня и эту тему", - сказал Силуанов по итогам встречи министров и управляющих центральными банками стран БРИКС в Москве. Как ранее рассказал министр в интервью телеканалу RT Arabic, страны БРИКС работают не только над расчетной платежной инфраструктурой, но и над созданием депозитарной системы стран объединения и перестраховочной компании. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, брикс, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, БРИКС, Антон Силуанов
16:55 11.10.2024 (обновлено: 16:56 11.10.2024)
 
Финансовый блок БРИКС обсудил создание рейтингового агентства

Силуанов: финансовый блок БРИКС обсудил создание рейтингового агентства

© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Финансовый блок БРИКС на встрече в Москве затрагивал тему создания рейтингового агентства, поскольку соответствующие западные институты подвержены политизации, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы видим, что рейтинговые агентства, к сожалению, тоже часть западной инфраструктуры, тоже подвержены политизации. Поэтому для того, чтобы наши компании могли осуществлять инвестиции внутри стран БРИКС, для того, чтобы наши бумаги, которые выпускают эмитенты стран БРИКС пользовались и получали определенный рейтинг страны не только западных рейтинговых агентств, которые работают внутри... Мы обсуждали сегодня и эту тему", - сказал Силуанов по итогам встречи министров и управляющих центральными банками стран БРИКС в Москве.
Как ранее рассказал министр в интервью телеканалу RT Arabic, страны БРИКС работают не только над расчетной платежной инфраструктурой, но и над созданием депозитарной системы стран объединения и перестраховочной компании.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
 
ЭкономикаРОССИЯБРИКСАнтон Силуанов
 
 
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