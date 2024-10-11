https://1prime.ru/20241011/briks-852132410.html

Финансовый блок БРИКС обсудил создание рейтингового агентства

Финансовый блок БРИКС обсудил создание рейтингового агентства - 11.10.2024, ПРАЙМ

Финансовый блок БРИКС обсудил создание рейтингового агентства

Финансовый блок БРИКС на встрече в Москве затрагивал тему создания рейтингового агентства, поскольку соответствующие западные институты подвержены политизации,... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T16:55+0300

2024-10-11T16:55+0300

2024-10-11T16:56+0300

экономика

россия

брикс

антон силуанов

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/68/841466808_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_a2e97c830bba5634ca194725954714a6.jpg

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Финансовый блок БРИКС на встрече в Москве затрагивал тему создания рейтингового агентства, поскольку соответствующие западные институты подвержены политизации, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы видим, что рейтинговые агентства, к сожалению, тоже часть западной инфраструктуры, тоже подвержены политизации. Поэтому для того, чтобы наши компании могли осуществлять инвестиции внутри стран БРИКС, для того, чтобы наши бумаги, которые выпускают эмитенты стран БРИКС пользовались и получали определенный рейтинг страны не только западных рейтинговых агентств, которые работают внутри... Мы обсуждали сегодня и эту тему", - сказал Силуанов по итогам встречи министров и управляющих центральными банками стран БРИКС в Москве. Как ранее рассказал министр в интервью телеканалу RT Arabic, страны БРИКС работают не только над расчетной платежной инфраструктурой, но и над созданием депозитарной системы стран объединения и перестраховочной компании. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, брикс, антон силуанов