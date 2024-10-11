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В Минфине рассказали, когда представят итоги работы финансового блока БРИКС

В Минфине рассказали, когда представят итоги работы финансового блока БРИКС - 11.10.2024, ПРАЙМ

В Минфине рассказали, когда представят итоги работы финансового блока БРИКС

Итоги работы финансового блока БРИКС будут представлены лидерам стран объединения на саммите в Казани, сообщает Минфин РФ по итогам заключительной встречи... | 11.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Итоги работы финансового блока БРИКС будут представлены лидерам стран объединения на саммите в Казани, сообщает Минфин РФ по итогам заключительной встречи министров финансов и управляющих центральными банками с участием представителей новых стран-членов БРИКС. "Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов и председатель Центрального Банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина подвели итоги российского председательства на финансовом треке БРИКС... Ключевым результатом работы стала подготовка доклада по совершенствованию международной валютно-финансовой системы с перечнем практических решений, включая трансграничную платежную инициативу БРИКС, систему междепозитарного взаимодействия БРИКС и создание собственной перестраховочной компании", - говорится в сообщении. "Итоги работы по линии министерств финансов и центральных банков будут представлены лидерам стран БРИКС на саммите в Казани 22-24 октября 2024 года", - отмечается там. В свою очередь глава ФТС России Валерий Пикалев представил итоги таможенного сотрудничества стран БРИКС, отметив вовлеченность в работу всех заинтересованных таможенных администраций, объединенных общими задачами по укреплению безопасности и упрощению торговли, борьбе с новыми вызовами и угрозами, сообщили в Минфине. В ходе обсуждения результатов работы налоговых администраций стран БРИКС глава ФНС России Даниил Егоров доложил о подписании рамочного соглашения о создании Форума глав налоговых служб стран БРИКС, который станет новым этапом развития налогового взаимодействия, добавили в министерстве. По итогам министерской встречи принято совместное заявление министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, также согласован доклад лидерам стран БРИКС во исполнение поручений Йоханнесбургского саммита БРИКС 2023 года, согласован доклад председательства РФ в БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы. Кроме того, отмечается, что проработаны практические инициативы и возможности по созданию устойчивых к внешним рискам финансовых механизмов взаимных расчетов и увеличению доли национальных валют государств объединения при проведении торговых и инвестиционных операций.

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россия, казань, брикс, саммит