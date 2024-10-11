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В посольстве РФ заявили о вреде управления по санкциям для самой Британии - 11.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241011/britaniya-852130846.html
В посольстве РФ заявили о вреде управления по санкциям для самой Британии
В посольстве РФ заявили о вреде управления по санкциям для самой Британии - 11.10.2024, ПРАЙМ
В посольстве РФ заявили о вреде управления по санкциям для самой Британии
Начавшаяся деятельность нового Управления по осуществлению торговых санкций (OTSI) станет причиной дополнительных издержек для британского бизнеса, а также... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T15:52+0300
2024-10-11T15:52+0300
экономика
великобритания
санкции против рф
бизнес
экономика британии
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Начавшаяся деятельность нового Управления по осуществлению торговых санкций (OTSI) станет причиной дополнительных издержек для британского бизнеса, а также дополнительным препятствием для его развития. Об этом сказано в комментарии посольства РФ в Лондоне, который был предоставлен агентству РИА Новости. В документе сказано, что для британского бизнеса возросшие издержки, связанные с отчетностью перед лондонскими санкционными "блюстителями", а также соображения "перестраховки" будут дополнительной преградой. "Будут мешать ему осваивать преимущественно динамично развивающиеся рынки незападных стран, являющихся традиционными партнерами России", — отмечается в комментарии. В посольстве РФ отметили, что ценой такой санкционной "удавки" для Великобритании, исторически профилирующейся на внешней торговле, станет удорожание товаров и услуг и, соответственно, дальнейшее снижение уровня жизни в стране. OTSI начало работать в четверг. Ведомство будет сотрудничать с британскими фирмами, которым будут предоставлять руководства и онлайн-инструменты для соблюдения ими санкционного режима. Управление также обладает полномочиями по расследованию сообщений о нарушении санкций и наложению денежных штрафов.
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великобритания, санкции против рф, бизнес, экономика британии
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, санкции против РФ, Бизнес, экономика Британии
15:52 11.10.2024
 
В посольстве РФ заявили о вреде управления по санкциям для самой Британии

Посольство РФ: управление по санкциям помешает развитию британского бизнеса

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Начавшаяся деятельность нового Управления по осуществлению торговых санкций (OTSI) станет причиной дополнительных издержек для британского бизнеса, а также дополнительным препятствием для его развития. Об этом сказано в комментарии посольства РФ в Лондоне, который был предоставлен агентству РИА Новости.
В документе сказано, что для британского бизнеса возросшие издержки, связанные с отчетностью перед лондонскими санкционными "блюстителями", а также соображения "перестраховки" будут дополнительной преградой.
"Будут мешать ему осваивать преимущественно динамично развивающиеся рынки незападных стран, являющихся традиционными партнерами России", — отмечается в комментарии.
В посольстве РФ отметили, что ценой такой санкционной "удавки" для Великобритании, исторически профилирующейся на внешней торговле, станет удорожание товаров и услуг и, соответственно, дальнейшее снижение уровня жизни в стране.
OTSI начало работать в четверг. Ведомство будет сотрудничать с британскими фирмами, которым будут предоставлять руководства и онлайн-инструменты для соблюдения ими санкционного режима. Управление также обладает полномочиями по расследованию сообщений о нарушении санкций и наложению денежных штрафов.
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