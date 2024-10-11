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Доходы США от поставок СПГ в Евросоюз обновили минимум 2021 года
Доходы США от поставок СПГ в Евросоюз обновили минимум 2021 года - 11.10.2024, ПРАЙМ
Доходы США от поставок СПГ в Евросоюз обновили минимум 2021 года
Доходы Вашингтона от поставок СПГ в страны ЕС в последнем месяце лета вновь сократились, обновив минимальные значения осени 2021 года, следует из данных... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T05:13+0300
2024-10-11T05:13+0300
2024-10-11T05:13+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Доходы Вашингтона от поставок СПГ в страны ЕС в последнем месяце лета вновь сократились, обновив минимальные значения осени 2021 года, следует из данных американской статслужбы. Несмотря на то, что европейские страны за август нарастили закупки сжиженного природного газа у компаний из США на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы от экспорта сырья, напротив, сократились на 5%, до 753,6 миллиона долларов. Главным покупателем сырья у США в Евросоюзе остаются Нидерланды - на государство приходится четверть всех поставок. При этом в конце лета они нарастили закупки на 18%. В тройку лидеров также входят Испания и Италия - 126,4 миллиона и 108,1 миллиона долларов соответственно. В целом экспорт газа из Штатов за последний месяц лета месяц сократился на 9% и составил лишь 2,14 миллиарда долларов.
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сша, спг, ес
Доходы США от поставок СПГ в Евросоюз обновили минимум 2021 года
Доходы США от поставок СПГ в Евросоюз уменьшились до 753,6 миллиона долларов
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Доходы Вашингтона от поставок СПГ в страны ЕС в последнем месяце лета вновь сократились, обновив минимальные значения осени 2021 года, следует из данных американской статслужбы.
Несмотря на то, что европейские страны за август нарастили закупки сжиженного природного газа у компаний из США на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы от экспорта сырья, напротив, сократились на 5%, до 753,6 миллиона долларов.
Главным покупателем сырья у США в Евросоюзе остаются Нидерланды - на государство приходится четверть всех поставок. При этом в конце лета они нарастили закупки на 18%. В тройку лидеров также входят Испания и Италия - 126,4 миллиона и 108,1 миллиона долларов соответственно.
В целом экспорт газа из Штатов за последний месяц лета месяц сократился на 9% и составил лишь 2,14 миллиарда долларов.
Назван главный импортер СПГ с проекта "Сахалин-2"