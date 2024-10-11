Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внешний долг России снизился до 293,4 миллиарда долларов - 11.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241011/dolg-852131389.html
Внешний долг России снизился до 293,4 миллиарда долларов
Внешний долг России снизился до 293,4 миллиарда долларов - 11.10.2024, ПРАЙМ
Внешний долг России снизился до 293,4 миллиарда долларов
Внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже 300 миллиардов долларов: на 1 октября он составил 293,4 миллиарда долларов, снизившись с начала текущего... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T16:10+0300
2024-10-11T16:36+0300
экономика
россия
внешний долг
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1424759d322666fb0cf6bf8592c1a9c.jpg
МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже 300 миллиардов долларов: на 1 октября он составил 293,4 миллиарда долларов, снизившись с начала текущего года на 7,7%, следует из данных ЦБ."По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2024 года составил 293,4 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2024 года на 24,5 миллиарда долларов США, или на 7,7%", - сказано в сообщении.Это минимальный размер внешнего долга России с 1 октября 2006 года, тогда он составлял 269,5 миллиарда долларов. При этом исторического максимума российская задолженность перед нерезидентами достигла в середине 2014 года на уровне 732,8 миллиарда долларов.За третий квартал внешний долг России опустился на 8,5 миллиарда долларов, или почти на 3%. Главным образом это произошло за счет падения обязательств реального сектора экономики - сразу на 11,1 миллиарда долларов, или на 6,9%. Это сокращение стало максимальным для компаний за год, а объем долга опустился до наименьших значений с 1 октября 2006 года.Кроме того, свои внешние обязательства сократил и госсектор - на 1,3 миллиарда долларов, или на 4,2% за квартал. Объем их задолженности составил чуть меньше 31 миллиарда долларов, что является минимумом с конца 2015 года.А вот Центральный банк и кредитные организации, наоборот, увеличили долг перед иностранцами почти на 4 миллиарда долларов, или на 4,1% за июль-сентябрь. В результате он достиг максимальных за два года 101,5 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20240918/zarplata-851648981.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14ad3365ff8f093f42afb38dd2a99a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, внешний долг
Экономика, РОССИЯ, внешний долг
16:10 11.10.2024 (обновлено: 16:36 11.10.2024)
 
Внешний долг России снизился до 293,4 миллиарда долларов

ЦБ: внешний долг РФ на 1 октября снизился с начала года на $24,5, до $293,4 млрд

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже 300 миллиардов долларов: на 1 октября он составил 293,4 миллиарда долларов, снизившись с начала текущего года на 7,7%, следует из данных ЦБ.
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2024 года составил 293,4 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2024 года на 24,5 миллиарда долларов США, или на 7,7%", - сказано в сообщении.
Это минимальный размер внешнего долга России с 1 октября 2006 года, тогда он составлял 269,5 миллиарда долларов. При этом исторического максимума российская задолженность перед нерезидентами достигла в середине 2014 года на уровне 732,8 миллиарда долларов.
За третий квартал внешний долг России опустился на 8,5 миллиарда долларов, или почти на 3%. Главным образом это произошло за счет падения обязательств реального сектора экономики - сразу на 11,1 миллиарда долларов, или на 6,9%. Это сокращение стало максимальным для компаний за год, а объем долга опустился до наименьших значений с 1 октября 2006 года.
Кроме того, свои внешние обязательства сократил и госсектор - на 1,3 миллиарда долларов, или на 4,2% за квартал. Объем их задолженности составил чуть меньше 31 миллиарда долларов, что является минимумом с конца 2015 года.
А вот Центральный банк и кредитные организации, наоборот, увеличили долг перед иностранцами почти на 4 миллиарда долларов, или на 4,1% за июль-сентябрь. В результате он достиг максимальных за два года 101,5 миллиарда долларов.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Названа сфера экономики РФ, работникам которой повысят зарплаты с 1 января
18 сентября, 15:33
 
ЭкономикаРОССИЯвнешний долг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала