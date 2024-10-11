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Внешний долг России снизился до 293,4 миллиарда долларов

Внешний долг России снизился до 293,4 миллиарда долларов - 11.10.2024, ПРАЙМ

Внешний долг России снизился до 293,4 миллиарда долларов

Внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже 300 миллиардов долларов: на 1 октября он составил 293,4 миллиарда долларов, снизившись с начала текущего... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T16:10+0300

2024-10-11T16:10+0300

2024-10-11T16:36+0300

экономика

россия

внешний долг

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МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже 300 миллиардов долларов: на 1 октября он составил 293,4 миллиарда долларов, снизившись с начала текущего года на 7,7%, следует из данных ЦБ."По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2024 года составил 293,4 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2024 года на 24,5 миллиарда долларов США, или на 7,7%", - сказано в сообщении.Это минимальный размер внешнего долга России с 1 октября 2006 года, тогда он составлял 269,5 миллиарда долларов. При этом исторического максимума российская задолженность перед нерезидентами достигла в середине 2014 года на уровне 732,8 миллиарда долларов.За третий квартал внешний долг России опустился на 8,5 миллиарда долларов, или почти на 3%. Главным образом это произошло за счет падения обязательств реального сектора экономики - сразу на 11,1 миллиарда долларов, или на 6,9%. Это сокращение стало максимальным для компаний за год, а объем долга опустился до наименьших значений с 1 октября 2006 года.Кроме того, свои внешние обязательства сократил и госсектор - на 1,3 миллиарда долларов, или на 4,2% за квартал. Объем их задолженности составил чуть меньше 31 миллиарда долларов, что является минимумом с конца 2015 года.А вот Центральный банк и кредитные организации, наоборот, увеличили долг перед иностранцами почти на 4 миллиарда долларов, или на 4,1% за июль-сентябрь. В результате он достиг максимальных за два года 101,5 миллиарда долларов.

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россия, внешний долг