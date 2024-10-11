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Аналитики сообщили о снижении доли "китайцев" в импорте авто в РФ

Аналитики сообщили о снижении доли "китайцев" в импорте авто в РФ - 11.10.2024, ПРАЙМ

Аналитики сообщили о снижении доли "китайцев" в импорте авто в РФ

Доля новых легковых автомобилей из Китая, импортированных в Россию, в сентябре 2024 года впервые за последние шесть месяцев опустилась ниже 80%, а доля Японии в | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T08:53+0300

2024-10-11T08:53+0300

2024-10-11T08:55+0300

китайские авто

импорт автомобилей

россия

японские автомобили

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Доля новых легковых автомобилей из Китая, импортированных в Россию, в сентябре 2024 года впервые за последние шесть месяцев опустилась ниже 80%, а доля Японии в импорте в РФ легковушек с пробегом опустилась ниже 50-процентного рубежа впервые за этот же период, сообщил "Автостат". Всего по итогам сентября в Россию было ввезено почти 147 тысяч легковых автомобилей. Из них 104,2 тысячи приходится на новые машины, 42,7 тысячи – на подержанные. "В первый месяц осени 78,6% новых легковых автомобилей было импортировано в РФ из Китая. Таким образом, впервые за последние шесть месяцев этот показатель опустился ниже отметки 80%. Напомним, что с апреля по июль он всегда превышал 90%, а в августе составил 88,6%", - говорится в сообщении аналитического агентства. Киргизия заняла 7,7% от общего объема импорта легковушек в сентябре, Белоруссия – 6,4%, Казахстан – 4,2%. "У других она не дотянула до 1%", - пишет "Автостат". Что касается импорта легковых автомобилей с пробегом, то там по-прежнему лидирует Япония, доля которой в начале осени составила 46,8%. "Интересно, что она тоже впервые за последние шесть месяцев опустилась ниже 50-процентного рубежа (в апреле-июле была выше, а в августе составила 54,3%). На втором месте тут находится Белоруссия с результатом 19,3%, на третьем – Южная Корея (15%). Порог в 5% преодолел еще Китай (5,8%)", - приводит данные "Автостат".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китайские авто, импорт автомобилей, россия, японские автомобили