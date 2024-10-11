Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики сообщили о снижении доли "китайцев" в импорте авто в РФ - 11.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241011/dolya-852119964.html
Аналитики сообщили о снижении доли "китайцев" в импорте авто в РФ
Аналитики сообщили о снижении доли "китайцев" в импорте авто в РФ - 11.10.2024, ПРАЙМ
Аналитики сообщили о снижении доли "китайцев" в импорте авто в РФ
Доля новых легковых автомобилей из Китая, импортированных в Россию, в сентябре 2024 года впервые за последние шесть месяцев опустилась ниже 80%, а доля Японии в | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T08:53+0300
2024-10-11T08:55+0300
китайские авто
импорт автомобилей
россия
японские автомобили
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850107053_0:1:3024:1702_1920x0_80_0_0_b9b483da22bd046382ea24255ee7290b.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Доля новых легковых автомобилей из Китая, импортированных в Россию, в сентябре 2024 года впервые за последние шесть месяцев опустилась ниже 80%, а доля Японии в импорте в РФ легковушек с пробегом опустилась ниже 50-процентного рубежа впервые за этот же период, сообщил "Автостат". Всего по итогам сентября в Россию было ввезено почти 147 тысяч легковых автомобилей. Из них 104,2 тысячи приходится на новые машины, 42,7 тысячи – на подержанные. "В первый месяц осени 78,6% новых легковых автомобилей было импортировано в РФ из Китая. Таким образом, впервые за последние шесть месяцев этот показатель опустился ниже отметки 80%. Напомним, что с апреля по июль он всегда превышал 90%, а в августе составил 88,6%", - говорится в сообщении аналитического агентства. Киргизия заняла 7,7% от общего объема импорта легковушек в сентябре, Белоруссия – 6,4%, Казахстан – 4,2%. "У других она не дотянула до 1%", - пишет "Автостат". Что касается импорта легковых автомобилей с пробегом, то там по-прежнему лидирует Япония, доля которой в начале осени составила 46,8%. "Интересно, что она тоже впервые за последние шесть месяцев опустилась ниже 50-процентного рубежа (в апреле-июле была выше, а в августе составила 54,3%). На втором месте тут находится Белоруссия с результатом 19,3%, на третьем – Южная Корея (15%). Порог в 5% преодолел еще Китай (5,8%)", - приводит данные "Автостат".
https://1prime.ru/20241011/zapchast-852119360.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850107053_591:0:2860:1702_1920x0_80_0_0_e4e73c424c88233ad94636e8cef06d6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китайские авто, импорт автомобилей, россия, японские автомобили
китайские авто, импорт автомобилей, РОССИЯ, японские автомобили
08:53 11.10.2024 (обновлено: 08:55 11.10.2024)
 
Аналитики сообщили о снижении доли "китайцев" в импорте авто в РФ

"Автостат": Китай и Япония в сентябре снизили свои доли в импорте легковых машин в РФ

© Фото : CheryАвтомобили Chery Tiggo 7 Pro Max
Автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© Фото : Chery
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Доля новых легковых автомобилей из Китая, импортированных в Россию, в сентябре 2024 года впервые за последние шесть месяцев опустилась ниже 80%, а доля Японии в импорте в РФ легковушек с пробегом опустилась ниже 50-процентного рубежа впервые за этот же период, сообщил "Автостат".
Всего по итогам сентября в Россию было ввезено почти 147 тысяч легковых автомобилей. Из них 104,2 тысячи приходится на новые машины, 42,7 тысячи – на подержанные.
"В первый месяц осени 78,6% новых легковых автомобилей было импортировано в РФ из Китая. Таким образом, впервые за последние шесть месяцев этот показатель опустился ниже отметки 80%. Напомним, что с апреля по июль он всегда превышал 90%, а в августе составил 88,6%", - говорится в сообщении аналитического агентства.
Киргизия заняла 7,7% от общего объема импорта легковушек в сентябре, Белоруссия – 6,4%, Казахстан – 4,2%. "У других она не дотянула до 1%", - пишет "Автостат".
Автомобиль выезжает из сервисного центра после технического осмотра - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
Страховщики рассказали о повальном росте цен на ряд запчастей для авто
08:07
Что касается импорта легковых автомобилей с пробегом, то там по-прежнему лидирует Япония, доля которой в начале осени составила 46,8%.
"Интересно, что она тоже впервые за последние шесть месяцев опустилась ниже 50-процентного рубежа (в апреле-июле была выше, а в августе составила 54,3%). На втором месте тут находится Белоруссия с результатом 19,3%, на третьем – Южная Корея (15%). Порог в 5% преодолел еще Китай (5,8%)", - приводит данные "Автостат".
 
китайские автоимпорт автомобилейРОССИЯяпонские автомобили
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала