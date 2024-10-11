https://1prime.ru/20241011/ekonomika-852126910.html

Силуанов отметил рост экономики стран БРИКС в условиях потрясений

Силуанов отметил рост экономики стран БРИКС в условиях потрясений - 11.10.2024, ПРАЙМ

Силуанов отметил рост экономики стран БРИКС в условиях потрясений

Страны БРИКС проводят взвешенную экономическую политику, показывают рост и стабильность несмотря на потрясения глобальной экономики, заявил министр финансов... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T13:27+0300

2024-10-11T13:27+0300

2024-10-11T13:46+0300

экономика

брикс

антон силуанов

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Страны БРИКС проводят взвешенную экономическую политику, показывают рост и стабильность несмотря на потрясения глобальной экономики, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Несмотря на регулярные потрясения в мировой экономике, видим, что продолжается умеренный глобальный рост ее, снижается инфляция, экономики стран БРИКС в целом демонстрируют большую устойчивость, проводя ответственную экономическую и финансовую политику", - сказал он, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.

https://1prime.ru/20241011/sistema-852118357.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, антон силуанов