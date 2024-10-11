https://1prime.ru/20241011/ekonomika-852126910.html
Силуанов отметил рост экономики стран БРИКС в условиях потрясений
Силуанов отметил рост экономики стран БРИКС в условиях потрясений - 11.10.2024, ПРАЙМ
Силуанов отметил рост экономики стран БРИКС в условиях потрясений
Страны БРИКС проводят взвешенную экономическую политику, показывают рост и стабильность несмотря на потрясения глобальной экономики, заявил министр финансов... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T13:27+0300
2024-10-11T13:27+0300
2024-10-11T13:46+0300
экономика
брикс
антон силуанов
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Страны БРИКС проводят взвешенную экономическую политику, показывают рост и стабильность несмотря на потрясения глобальной экономики, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Несмотря на регулярные потрясения в мировой экономике, видим, что продолжается умеренный глобальный рост ее, снижается инфляция, экономики стран БРИКС в целом демонстрируют большую устойчивость, проводя ответственную экономическую и финансовую политику", - сказал он, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.
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брикс, антон силуанов
Экономика, БРИКС, Антон Силуанов
Силуанов отметил рост экономики стран БРИКС в условиях потрясений
Силуанов: экономика стран БРИКС растет, несмотря на потрясения глобальной экономики
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Страны БРИКС проводят взвешенную экономическую политику, показывают рост и стабильность несмотря на потрясения глобальной экономики, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Несмотря на регулярные потрясения в мировой экономике, видим, что продолжается умеренный глобальный рост ее, снижается инфляция, экономики стран БРИКС в целом демонстрируют большую устойчивость, проводя ответственную экономическую и финансовую политику", - сказал он, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.
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