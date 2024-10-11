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Силуанов назвал главные риски для мировой экономики
Силуанов назвал главные риски для мировой экономики - 11.10.2024, ПРАЙМ
Силуанов назвал главные риски для мировой экономики
Основными рисками для мировой экономики являются рост долга и ухудшение ситуации в торговле и валютно-финансовой системе, заявил министр финансов РФ Антон... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T14:03+0300
2024-10-11T14:03+0300
2024-10-11T14:03+0300
экономика
россия
минфин
антон силуанов
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Основными рисками для мировой экономики являются рост долга и ухудшение ситуации в торговле и валютно-финансовой системе, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. "Связанные с долговой устойчивостью проблемы обострились и снова выходят на первый план. Игнорирование проблем растущего долга во многих странах, прежде всего в развитых, отсутствие стратегии консолидации и неготовность принятия ответственных решений по этим направлениям усиливают финансовые риски в мире", - сказал он. "Также видим риски ухудшения ситуации в мировой торговле и валютно-финансовой системе из-за введения протекционистских мер. Торговля, доступ к финансовым системам все больше используется как оружие в геополитической борьбе, и мы здесь не должны сидеть сложа руки", - продолжил министр. В этой связи он напомнил о предложении создать собственную платежную инвестиционную инфраструктуру, надежную правовую основу, которая могла защищать участников системы. "Несмотря на регулярные потрясения в мировой экономике, видим, что продолжается умеренный глобальный рост ее, снижается инфляция. Экономики стран БРИКС в целом демонстрируют большую устойчивость, проводя ответственную экономическую и финансовую политику. ... В большинстве стран БРИКС мы ожидаем достаточно высокие темпы роста, в частности, средний темп прироста по экономике БРИКС уже в новом составе в 2024-2025 годах составит 4,4% в год при мировом показателе 3,2%, а темпы роста стран "семерки" - 1,7%", - отметил Силуанов. По его словам, доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности в текущем году достигнет рекордных 36,7% по сравнению со странами "Большой семерки", где показатель составит 29,6%.
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россия, минфин, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Антон Силуанов
Силуанов назвал главные риски для мировой экономики
Силуанов назвал рост долга главным риском для мировой экономики
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Основными рисками для мировой экономики являются рост долга и ухудшение ситуации в торговле и валютно-финансовой системе, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.
"Связанные с долговой устойчивостью проблемы обострились и снова выходят на первый план. Игнорирование проблем растущего долга во многих странах, прежде всего в развитых, отсутствие стратегии консолидации и неготовность принятия ответственных решений по этим направлениям усиливают финансовые риски в мире", - сказал он.
"Также видим риски ухудшения ситуации в мировой торговле и валютно-финансовой системе из-за введения протекционистских мер. Торговля, доступ к финансовым системам все больше используется как оружие в геополитической борьбе, и мы здесь не должны сидеть сложа руки", - продолжил министр.
В этой связи он напомнил о предложении создать собственную платежную инвестиционную инфраструктуру, надежную правовую основу, которая могла защищать участников системы.
"Несмотря на регулярные потрясения в мировой экономике, видим, что продолжается умеренный глобальный рост ее, снижается инфляция. Экономики стран БРИКС в целом демонстрируют большую устойчивость, проводя ответственную экономическую и финансовую политику. ... В большинстве стран БРИКС мы ожидаем достаточно высокие темпы роста, в частности, средний темп прироста по экономике БРИКС уже в новом составе в 2024-2025 годах составит 4,4% в год при мировом показателе 3,2%, а темпы роста стран "семерки" - 1,7%", - отметил Силуанов.
По его словам, доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности в текущем году достигнет рекордных 36,7% по сравнению со странами "Большой семерки", где показатель составит 29,6%.