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Набиуллина предупредила о накоплении рисков замедления мировой экономики - 11.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241011/ekonomika-852128064.html
Набиуллина предупредила о накоплении рисков замедления мировой экономики
Набиуллина предупредила о накоплении рисков замедления мировой экономики - 11.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина предупредила о накоплении рисков замедления мировой экономики
Риски замедления мировой экономики накапливаются, внешняя среда для многих остается непростой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T14:05+0300
2024-10-11T14:05+0300
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Риски замедления мировой экономики накапливаются, внешняя среда для многих остается непростой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. "Что касается экономического прогноза, я хотела бы подчеркнуть, что глобальная экономическая активность продолжает расти в третьем квартале 2024 года. Однако риски замедления роста уже накапливаются. Внешняя среда для многих из наших экономик остается непростой", - заявила Набиуллина. Она добавила, что в последнее время сохраняются и даже усиливаются внешнеполитические риски, включая риски глобальной экономической и финансовой фрагментации и политики протекционизма. Несмотря на нисходящий тренд инфляции, ряд центральных банков развитых экономик запустил цикл снижения учётных ставок. "Некоторые из них двигаются очень быстро и активно, создавая риски для глобальной финансовой стабильности и занятости", - заключила Набиуллина. Согласно базовому прогнозу Банка России, рост мирового ВВП по итогам текущего года составит 3,1%, в 2025 году - 3,2%, в 2026 снизится до 3,1%, а в 2017 - до 3%.
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россия, эльвира набиуллина
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
14:05 11.10.2024
 
Набиуллина предупредила о накоплении рисков замедления мировой экономики

Набиуллина: риски замедления мировой экономики накапливаются

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Риски замедления мировой экономики накапливаются, внешняя среда для многих остается непростой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.
"Что касается экономического прогноза, я хотела бы подчеркнуть, что глобальная экономическая активность продолжает расти в третьем квартале 2024 года. Однако риски замедления роста уже накапливаются. Внешняя среда для многих из наших экономик остается непростой", - заявила Набиуллина.
Она добавила, что в последнее время сохраняются и даже усиливаются внешнеполитические риски, включая риски глобальной экономической и финансовой фрагментации и политики протекционизма.
Несмотря на нисходящий тренд инфляции, ряд центральных банков развитых экономик запустил цикл снижения учётных ставок. "Некоторые из них двигаются очень быстро и активно, создавая риски для глобальной финансовой стабильности и занятости", - заключила Набиуллина.
Согласно базовому прогнозу Банка России, рост мирового ВВП по итогам текущего года составит 3,1%, в 2025 году - 3,2%, в 2026 снизится до 3,1%, а в 2017 - до 3%.
 
ЭкономикаРОССИЯЭльвира Набиуллина
 
 
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