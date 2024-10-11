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"Только по частям": в Крыму прокомментировали вступление Украины в ЕС
"Только по частям": в Крыму прокомментировали вступление Украины в ЕС - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Только по частям": в Крыму прокомментировали вступление Украины в ЕС
Украина сможет стать частью ЕС только по частям и в составе других государств, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T10:16+0300
2024-10-11T10:16+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - ПРАЙМ. Украина сможет стать частью ЕС только по частям и в составе других государств, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.Ранее западные СМИ сообщали, что одним из пунктов плана главы киевского режима Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта являются гарантии безопасности государства и ускоренный процесс вступления Украины в ЕС."Мечты украинских евроинтеграторов могут сбыться лишь в том случае, если Львовская область станет частью Польши, а Закарпатье - частью Венгрии", - подчеркнул политик в беседе с новостным агентством РИА Новости. Он также подчеркнул, что Европейский союз совсем скоро может прекратить свое существование, а потому планы по вступлению Украины останутся лишь словами.
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Политика, УКРАИНА, ЕС, вступление Украины в ЕС
"Только по частям": в Крыму прокомментировали вступление Украины в ЕС
В Крыму заявили, что Украина может войти в состав ЕС только по частям
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - ПРАЙМ. Украина сможет стать частью ЕС только по частям и в составе других государств, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Ранее западные СМИ сообщали, что одним из пунктов плана главы киевского режима Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта являются гарантии безопасности государства и ускоренный процесс вступления Украины в ЕС.
"Мечты украинских евроинтеграторов могут сбыться лишь в том случае, если Львовская область станет частью Польши, а Закарпатье - частью Венгрии", - подчеркнул политик в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Он также подчеркнул, что Европейский союз совсем скоро может прекратить свое существование, а потому планы по вступлению Украины останутся лишь словами.
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