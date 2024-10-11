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"Только по частям": в Крыму прокомментировали вступление Украины в ЕС - 11.10.2024, ПРАЙМ
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"Только по частям": в Крыму прокомментировали вступление Украины в ЕС
"Только по частям": в Крыму прокомментировали вступление Украины в ЕС - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Только по частям": в Крыму прокомментировали вступление Украины в ЕС
Украина сможет стать частью ЕС только по частям и в составе других государств, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T10:16+0300
2024-10-11T10:16+0300
политика
украина
ес
вступление украины в ес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - ПРАЙМ. Украина сможет стать частью ЕС только по частям и в составе других государств, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.Ранее западные СМИ сообщали, что одним из пунктов плана главы киевского режима Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта являются гарантии безопасности государства и ускоренный процесс вступления Украины в ЕС."Мечты украинских евроинтеграторов могут сбыться лишь в том случае, если Львовская область станет частью Польши, а Закарпатье - частью Венгрии", - подчеркнул политик в беседе с новостным агентством РИА Новости. Он также подчеркнул, что Европейский союз совсем скоро может прекратить свое существование, а потому планы по вступлению Украины останутся лишь словами.
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украина, ес, вступление украины в ес
Политика, УКРАИНА, ЕС, вступление Украины в ЕС
10:16 11.10.2024
 
"Только по частям": в Крыму прокомментировали вступление Украины в ЕС

В Крыму заявили, что Украина может войти в состав ЕС только по частям

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - ПРАЙМ. Украина сможет стать частью ЕС только по частям и в составе других государств, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Ранее западные СМИ сообщали, что одним из пунктов плана главы киевского режима Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта являются гарантии безопасности государства и ускоренный процесс вступления Украины в ЕС.
"Мечты украинских евроинтеграторов могут сбыться лишь в том случае, если Львовская область станет частью Польши, а Закарпатье - частью Венгрии", - подчеркнул политик в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Он также подчеркнул, что Европейский союз совсем скоро может прекратить свое существование, а потому планы по вступлению Украины останутся лишь словами.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
В США рассказали о неожиданных изменениях в поведении Зеленского
09:33
 
ПолитикаУКРАИНАЕСвступление Украины в ЕС
 
 
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