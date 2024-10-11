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Эстония не добилась от ЕС запрета на перевозку товаров в Россию

Эстония не добилась от ЕС запрета на перевозку товаров в Россию - 11.10.2024, ПРАЙМ

Эстония не добилась от ЕС запрета на перевозку товаров в Россию

Эстония не смогла добиться от ЕС введения полного запрета на перевозку товаров в РФ или через российскую территорию, поэтому вновь начала выдавать транспортные... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T12:23+0300

2024-10-11T12:23+0300

2024-10-11T12:23+0300

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Эстония не смогла добиться от ЕС введения полного запрета на перевозку товаров в РФ или через российскую территорию, поэтому вновь начала выдавать транспортные разрешения, сообщило издание Postimees. Эстонский министр инфраструктуры Владимир Свет заявил, что инициатива о введении полного запрета на предоставление услуг наземного транспорта на территории РФ, которую неоднократно выдвигала Эстония, не получила поддержки в ЕС. "К сожалению, наши предложения не получили консенсусной поддержки стран-членов - необходимого условия для введения санкций ЕС", - приводит издание слова министра. Как отмечается, с конца сентября эстонские компании вновь получили возможность перевозить товары в Россию и третьи страны через Россию. "Эстонские предприниматели смогут осуществлять перевозки в восточном направлении в соответствии с действующими условиями и правилами наравне с предпринимателями из всех других стран", - сказал генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Эстонии (ERAA) Эрмо Перолайнен. В марте Эстония выступила за полный запрет импорта товаров из России в Евросоюз. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, эстония, товары