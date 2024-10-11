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"Сбер" заявил о сокращении заявок девелоперов на финансирование проектов - 11.10.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" заявил о сокращении заявок девелоперов на финансирование проектов
"Сбер" заявил о сокращении заявок девелоперов на финансирование проектов - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Сбер" заявил о сокращении заявок девелоперов на финансирование проектов
Количество заявок девелоперов на финансирование проектов в Сбербанке в августе-сентябре упало вдвое относительно первых месяцев текущего года, рассказал... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T11:40+0300
2024-10-11T11:40+0300
сбербанк
девелоперы
финансирование
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Количество заявок девелоперов на финансирование проектов в Сбербанке в августе-сентябре упало вдвое относительно первых месяцев текущего года, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Фактически количество заявок на текущий момент в два раза меньше того объема заявок, который мы видели", - сказал он. По статистике банка, если в феврале было зафиксировано рекордное количество заявок на финансирование - около 300, то в сентябре показатель упал до 122 заявок. По словам Попова, данный спад в итоге приведет к снижению объемов вводимого жилья на горизонте начала-середины 2026 года, что будет для рынка определенным вызовом.
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сбербанк, девелоперы, финансирование
Сбербанк, девелоперы, финансирование
11:40 11.10.2024
 
"Сбер" заявил о сокращении заявок девелоперов на финансирование проектов

Сбербанк: число заявок девелоперов на финансирование проектов упало вдвое

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Количество заявок девелоперов на финансирование проектов в Сбербанке в августе-сентябре упало вдвое относительно первых месяцев текущего года, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Фактически количество заявок на текущий момент в два раза меньше того объема заявок, который мы видели", - сказал он.
По статистике банка, если в феврале было зафиксировано рекордное количество заявок на финансирование - около 300, то в сентябре показатель упал до 122 заявок.
По словам Попова, данный спад в итоге приведет к снижению объемов вводимого жилья на горизонте начала-середины 2026 года, что будет для рынка определенным вызовом.
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
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11:20
 
Сбербанкдевелоперыфинансирование
 
 
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