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"Сбер" заявил о сокращении заявок девелоперов на финансирование проектов

"Сбер" заявил о сокращении заявок девелоперов на финансирование проектов - 11.10.2024, ПРАЙМ

"Сбер" заявил о сокращении заявок девелоперов на финансирование проектов

Количество заявок девелоперов на финансирование проектов в Сбербанке в августе-сентябре упало вдвое относительно первых месяцев текущего года, рассказал... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T11:40+0300

2024-10-11T11:40+0300

2024-10-11T11:40+0300

сбербанк

девелоперы

финансирование

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Количество заявок девелоперов на финансирование проектов в Сбербанке в августе-сентябре упало вдвое относительно первых месяцев текущего года, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Фактически количество заявок на текущий момент в два раза меньше того объема заявок, который мы видели", - сказал он. По статистике банка, если в феврале было зафиксировано рекордное количество заявок на финансирование - около 300, то в сентябре показатель упал до 122 заявок. По словам Попова, данный спад в итоге приведет к снижению объемов вводимого жилья на горизонте начала-середины 2026 года, что будет для рынка определенным вызовом.

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сбербанк, девелоперы, финансирование