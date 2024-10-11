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Финляндия выделит Украине еще 277 миллионов евро - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Финляндия выделит Украине еще 277 миллионов евро
Финляндия выделит Украине еще 277 миллионов евро - 11.10.2024, ПРАЙМ
Финляндия выделит Украине еще 277 миллионов евро
Минобороны Финляндии выделит дополнительные 277 миллионов евро на оказание материальной поддержки Украине. Об этом сказано в заявлении на официальном сайте... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T18:24+0300
2024-10-11T18:24+0300
вооружения
финляндия
украина
поддержка украины
финансовая помощь для украины
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Минобороны Финляндии выделит дополнительные 277 миллионов евро на оказание материальной поддержки Украине. Об этом сказано в заявлении на официальном сайте финского военного ведомства. Отмечается, что наибольшее увеличение ассигнований на финансирование материальной поддержки Украины составит 277 миллионов евро для закупок, запланированных на 2028-2032 годы. Кроме того, на 2024 год предусмотрено выделение дополнительных 4,7 миллиона евро для покрытия расходов финских сил обороны, связанных с расходами на материальную поддержку Киева и обучение военнослужащих ВСУ. Минобороны Финляндии также планирует выделить дополнительные 15 миллионов евро на поддержку интеграции Финляндии в НАТО в области управления, разведки и ситуативной осведомленности. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241010/nato-852096590.html
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финляндия, украина, поддержка украины, финансовая помощь для украины
Вооружения, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, поддержка Украины, финансовая помощь для Украины
18:24 11.10.2024
 
Финляндия выделит Украине еще 277 миллионов евро

Минобороны Финляндии: Киев в будущем получит дополнительно 277 млн евро помощи

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-shared) HarriaФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-shared) Harria
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Минобороны Финляндии выделит дополнительные 277 миллионов евро на оказание материальной поддержки Украине. Об этом сказано в заявлении на официальном сайте финского военного ведомства.
Отмечается, что наибольшее увеличение ассигнований на финансирование материальной поддержки Украины составит 277 миллионов евро для закупок, запланированных на 2028-2032 годы.
Кроме того, на 2024 год предусмотрено выделение дополнительных 4,7 миллиона евро для покрытия расходов финских сил обороны, связанных с расходами на материальную поддержку Киева и обучение военнослужащих ВСУ.
Минобороны Финляндии также планирует выделить дополнительные 15 миллионов евро на поддержку интеграции Финляндии в НАТО в области управления, разведки и ситуативной осведомленности.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
"Самые большие угрозы". В Финляндии обратились к НАТО
Вчера, 08:33
 
ВооруженияФИНЛЯНДИЯУКРАИНАподдержка Украиныфинансовая помощь для Украины
 
 
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