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Всемирный банк учредил новый фонд для Украины на 10 миллиардов долларов - 11.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Всемирный банк учредил новый фонд для Украины на 10 миллиардов долларов
Всемирный банк учредил новый фонд для Украины на 10 миллиардов долларов - 11.10.2024, ПРАЙМ
Всемирный банк учредил новый фонд для Украины на 10 миллиардов долларов
Всемирный банк учредил новый фонд помощи Киеву, рассказал пожелавший остаться анонимным представитель российской дирекции Банка новостному агентству РИА... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T06:14+0300
2024-10-11T06:14+0300
экономика
всемирный банк
украина
помощь украине
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ВАШИНГТОН, 11 окт - ПРАЙМ. Всемирный банк учредил новый фонд помощи Киеву, рассказал пожелавший остаться анонимным представитель российской дирекции Банка новостному агентству РИА Новости."Учредителями и первоначальными донорами фонда стали Канада, Япония и США, заявившие о своем намерении передать в фонд по меньшей мере 10 миллиардов долларов", - подчеркнул он.Собеседник также сообщил, что еще одним вкладчиком может стать Великобритания. При этом британские представители не обозначили объем средств для передачи Киеву. По словам источника, Украина не сможет использовать финансовую помощь в военных целях.
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всемирный банк, украина, помощь украине
Экономика, Всемирный банк, УКРАИНА, помощь Украине
06:14 11.10.2024
 
Всемирный банк учредил новый фонд для Украины на 10 миллиардов долларов

Учредители нового фонда Всемирного банка для Украины намерены внести $10 миллиардов

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
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ВАШИНГТОН, 11 окт - ПРАЙМ. Всемирный банк учредил новый фонд помощи Киеву, рассказал пожелавший остаться анонимным представитель российской дирекции Банка новостному агентству РИА Новости.
"Учредителями и первоначальными донорами фонда стали Канада, Япония и США, заявившие о своем намерении передать в фонд по меньшей мере 10 миллиардов долларов", - подчеркнул он.
Собеседник также сообщил, что еще одним вкладчиком может стать Великобритания. При этом британские представители не обозначили объем средств для передачи Киеву. По словам источника, Украина не сможет использовать финансовую помощь в военных целях.
Ташкент, Узбекистан
Всемирный банк предоставил Узбекистану многомиллионную поддержку реформ
4 октября, 11:13
 
ЭкономикаВсемирный банкУКРАИНАпомощь Украине
 
 
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