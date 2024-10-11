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Всемирный банк учредил новый фонд для Украины на 10 миллиардов долларов

Всемирный банк учредил новый фонд для Украины на 10 миллиардов долларов - 11.10.2024, ПРАЙМ

Всемирный банк учредил новый фонд для Украины на 10 миллиардов долларов

Всемирный банк учредил новый фонд помощи Киеву, рассказал пожелавший остаться анонимным представитель российской дирекции Банка новостному агентству РИА... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T06:14+0300

2024-10-11T06:14+0300

2024-10-11T06:14+0300

экономика

всемирный банк

украина

помощь украине

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ВАШИНГТОН, 11 окт - ПРАЙМ. Всемирный банк учредил новый фонд помощи Киеву, рассказал пожелавший остаться анонимным представитель российской дирекции Банка новостному агентству РИА Новости."Учредителями и первоначальными донорами фонда стали Канада, Япония и США, заявившие о своем намерении передать в фонд по меньшей мере 10 миллиардов долларов", - подчеркнул он.Собеседник также сообщил, что еще одним вкладчиком может стать Великобритания. При этом британские представители не обозначили объем средств для передачи Киеву. По словам источника, Украина не сможет использовать финансовую помощь в военных целях.

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украина

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всемирный банк, украина, помощь украине