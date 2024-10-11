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"Газпром" поставил в Китай на 1 миллиард кубометров газа свыше контракта - 11.10.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" поставил в Китай на 1 миллиард кубометров газа свыше контракта
"Газпром" поставил в Китай на 1 миллиард кубометров газа свыше контракта - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Газпром" поставил в Китай на 1 миллиард кубометров газа свыше контракта
"Газпром" поставил в Китай в текущем году более 1 миллиарда кубометров газа сверх контрактных обязательств, сообщил заместитель председателя правления компании... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T10:36+0300
2024-10-11T11:23+0300
энергетика
газпром
китай
поставки газа в китай
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - ПРАЙМ. "Газпром" поставил в Китай в текущем году более 1 миллиарда кубометров газа сверх контрактных обязательств, сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов во время Петербургского международного газового форума. "Мы нарастили поставки газа в КНР. В этом году более миллиарда кубических метров поставили больше контрактных обязательств "Газпрома" в КНР", – сказал он. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября.
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газпром, китай, поставки газа в китай
Энергетика, Газпром, КИТАЙ, поставки газа в Китай
10:36 11.10.2024 (обновлено: 11:23 11.10.2024)
 
"Газпром" поставил в Китай на 1 миллиард кубометров газа свыше контракта

"Газпром" поставил в Китай на 1 млрд кубометров больше обязательств в 2024 году

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - ПРАЙМ. "Газпром" поставил в Китай в текущем году более 1 миллиарда кубометров газа сверх контрактных обязательств, сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов во время Петербургского международного газового форума.
"Мы нарастили поставки газа в КНР. В этом году более миллиарда кубических метров поставили больше контрактных обязательств "Газпрома" в КНР", – сказал он.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября.
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ЭнергетикаГазпромКИТАЙпоставки газа в Китай
 
 
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