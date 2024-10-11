https://1prime.ru/20241011/gaz-852122466.html

"Газпром" поставил в Китай на 1 миллиард кубометров газа свыше контракта

"Газпром" поставил в Китай на 1 миллиард кубометров газа свыше контракта - 11.10.2024, ПРАЙМ

"Газпром" поставил в Китай на 1 миллиард кубометров газа свыше контракта

"Газпром" поставил в Китай в текущем году более 1 миллиарда кубометров газа сверх контрактных обязательств, сообщил заместитель председателя правления компании... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T10:36+0300

2024-10-11T10:36+0300

2024-10-11T11:23+0300

энергетика

газпром

китай

поставки газа в китай

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - ПРАЙМ. "Газпром" поставил в Китай в текущем году более 1 миллиарда кубометров газа сверх контрактных обязательств, сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов во время Петербургского международного газового форума. "Мы нарастили поставки газа в КНР. В этом году более миллиарда кубических метров поставили больше контрактных обязательств "Газпрома" в КНР", – сказал он. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября.

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китай

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газпром, китай, поставки газа в китай