https://1prime.ru/20241011/gaz-852137279.html

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 450 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 450 долларов за тысячу кубов - 11.10.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 450 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы сократились на 1% – до 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T19:37+0300

2024-10-11T19:37+0300

2024-10-11T19:37+0300

энергетика

европа

газ

биржа ice

https://cdnn.1prime.ru/img/76229/36/762293694_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1e0cbda78b009608d3924b1dc0ba96b0.jpg

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы сократились на 1% – до 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 451,2 доллара (-1%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 459,2 доллара (+0,8%), ценовой минимум – 447,6 доллара (-1,8%). Последние фьючерсы торговались по 449,6 доллара (-1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 455,5 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.

https://1prime.ru/20241010/gaz-852106190.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, газ, биржа ice