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Биржевые цены на газ в Европе снизились до 450 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 450 долларов за тысячу кубов - 11.10.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 450 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы сократились на 1% – до 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T19:37+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы сократились на 1% – до 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 451,2 доллара (-1%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 459,2 доллара (+0,8%), ценовой минимум – 447,6 доллара (-1,8%). Последние фьючерсы торговались по 449,6 доллара (-1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 455,5 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.
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европа, газ, биржа ice
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, Биржа ICE
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 450 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1%, до 450 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы сократились на 1% – до 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 451,2 доллара (-1%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 459,2 доллара (+0,8%), ценовой минимум – 447,6 доллара (-1,8%). Последние фьючерсы торговались по 449,6 доллара (-1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 455,5 доллара за тысячу кубометров.
Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.
Россия вошла в тройку стран, обеспечивших рост мирового спроса на газ