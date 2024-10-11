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Германия пытается помешать возможному поглощению Commerzbank, сообщили СМИ - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Германия пытается помешать возможному поглощению Commerzbank, сообщили СМИ
Германия пытается помешать возможному поглощению Commerzbank, сообщили СМИ - 11.10.2024, ПРАЙМ
Германия пытается помешать возможному поглощению Commerzbank, сообщили СМИ
Правительство Германии ищет способы затормозить потенциальное поглощение Commerzbank итальянским банком Unicredit, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T17:40+0300
2024-10-11T17:40+0300
экономика
германия
банки
commerzbank
поглощение
unicredit
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Правительство Германии ищет способы затормозить потенциальное поглощение Commerzbank итальянским банком Unicredit, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Германия работает над тем, чтобы помешать возможному поглощению одного из своих крупнейших банков итальянским конкурентом. Такая позиция настраивает Берлин против Рима и европейских регулирующих органов", - сообщает агентство, ссылаясь на источники. По словам источников агентства, объединение банков представляет потенциальную угрозу финансовой стабильности, поскольку UniCredit владеет итальянскими государственными облигациями на десятки миллиардов евро. Агентство пояснило, что Германия таким образом может оказаться зависимой от Италии, чей долг превосходит немецкий. Согласно сообщению, правительство Германии возлагает надежды на проверку со стороны Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) и лоббирует его против сделки. "BaFin и Европейский центральный банк (ЕЦБ) тесно сотрудничают", - передает агентство слова представителя BaFin. Он также добавил, что BaFin "имеет право рекомендовать" ЕЦБ одобрить сделку, но последнее слово останется за ним. Ранее в сентябре канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с резкой критикой приобретения итальянским банком UniCredit 21% акций немецкого Commerzbank. На пресс-конференции канцлер высказался, о том, что недружественные атаки, враждебные поглощения - это нехорошо для банков. Также он пояснил, что правительство Германии заняло четкую позицию по данному вопросу и даёт понять, что не считает эти действия уместными. Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.
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германия, банки, commerzbank, поглощение, unicredit
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Банки, Commerzbank, поглощение, Unicredit
17:40 11.10.2024
 
Германия пытается помешать возможному поглощению Commerzbank, сообщили СМИ

Reuters: ФРГ пытается мешать возможному поглощению Commerzbank банком Unicredit

© DANIEL ROLAND / AFP%Commerzbank в Германии
%Commerzbank в Германии
© DANIEL ROLAND / AFP
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Правительство Германии ищет способы затормозить потенциальное поглощение Commerzbank итальянским банком Unicredit, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Германия работает над тем, чтобы помешать возможному поглощению одного из своих крупнейших банков итальянским конкурентом. Такая позиция настраивает Берлин против Рима и европейских регулирующих органов", - сообщает агентство, ссылаясь на источники.
По словам источников агентства, объединение банков представляет потенциальную угрозу финансовой стабильности, поскольку UniCredit владеет итальянскими государственными облигациями на десятки миллиардов евро. Агентство пояснило, что Германия таким образом может оказаться зависимой от Италии, чей долг превосходит немецкий. Согласно сообщению, правительство Германии возлагает надежды на проверку со стороны Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) и лоббирует его против сделки.
"BaFin и Европейский центральный банк (ЕЦБ) тесно сотрудничают", - передает агентство слова представителя BaFin. Он также добавил, что BaFin "имеет право рекомендовать" ЕЦБ одобрить сделку, но последнее слово останется за ним.
Ранее в сентябре канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с резкой критикой приобретения итальянским банком UniCredit 21% акций немецкого Commerzbank. На пресс-конференции канцлер высказался, о том, что недружественные атаки, враждебные поглощения - это нехорошо для банков. Также он пояснил, что правительство Германии заняло четкую позицию по данному вопросу и даёт понять, что не считает эти действия уместными.
Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.
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