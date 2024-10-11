https://1prime.ru/20241011/gnev-852118089.html

"Ждет гнев". В США предупредили о последствиях рокового решения Зеленского

"Ждет гнев". В США предупредили о последствиях рокового решения Зеленского - 11.10.2024, ПРАЙМ

"Ждет гнев". В США предупредили о последствиях рокового решения Зеленского

Увеличение налогов в условиях стремительно падающего уровня благосостояния украинцев сильно отразится на государстве, сообщает издание The New York Times. | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T06:02+0300

2024-10-11T06:02+0300

2024-10-11T06:02+0300

спецоперация на украине

украина

налог

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/20/841842018_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_6c648c4f7a923f21ed3126fe74f661a7.jpg

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Увеличение налогов в условиях стремительно падающего уровня благосостояния украинцев сильно отразится на государстве, сообщает издание The New York Times."Когда господин Зеленский вернется домой, ему, вероятно, придется столкнуться с гневом своего населения из-за повышения налогов — непопулярной меры в любой стране, но особенно в стране, экономика которой разрушена", — подчеркнули авторы материала.При этом Алексей Мовчан, замглавы комитета Рады по экономическому развитию, ранее признавал, что инициатива не пользуется популярностью у населения. Он также осознает, что украинское правительство столкнется с ненавистью со стороны своих же граждан, однако в ином случае государство просто не сможет существовать. Мовчан добавил, что большая часть украинцев переживает серьезные финансовые трудности в связи с конфликтом.

https://1prime.ru/20241010/zelenskiy-852115228.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, налог