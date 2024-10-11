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"Ждет гнев". В США предупредили о последствиях рокового решения Зеленского
"Ждет гнев". В США предупредили о последствиях рокового решения Зеленского - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Ждет гнев". В США предупредили о последствиях рокового решения Зеленского
Увеличение налогов в условиях стремительно падающего уровня благосостояния украинцев сильно отразится на государстве, сообщает издание The New York Times. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T06:02+0300
2024-10-11T06:02+0300
2024-10-11T06:02+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Увеличение налогов в условиях стремительно падающего уровня благосостояния украинцев сильно отразится на государстве, сообщает издание The New York Times."Когда господин Зеленский вернется домой, ему, вероятно, придется столкнуться с гневом своего населения из-за повышения налогов — непопулярной меры в любой стране, но особенно в стране, экономика которой разрушена", — подчеркнули авторы материала.При этом Алексей Мовчан, замглавы комитета Рады по экономическому развитию, ранее признавал, что инициатива не пользуется популярностью у населения. Он также осознает, что украинское правительство столкнется с ненавистью со стороны своих же граждан, однако в ином случае государство просто не сможет существовать. Мовчан добавил, что большая часть украинцев переживает серьезные финансовые трудности в связи с конфликтом.
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украина, налог
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАЛОГ
"Ждет гнев". В США предупредили о последствиях рокового решения Зеленского
NYT: повышение налогов вызовет серьезный рост недовольства среди граждан Украины
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Увеличение налогов в условиях стремительно падающего уровня благосостояния украинцев сильно отразится на государстве, сообщает издание The New York Times.
"Когда господин Зеленский вернется домой, ему, вероятно, придется столкнуться с гневом своего населения из-за повышения налогов — непопулярной меры в любой стране, но особенно в стране, экономика которой разрушена", — подчеркнули авторы материала.
При этом Алексей Мовчан, замглавы комитета Рады по экономическому развитию, ранее признавал, что инициатива не пользуется популярностью у населения. Он также осознает, что украинское правительство столкнется с ненавистью со стороны своих же граждан, однако в ином случае государство просто не сможет существовать. Мовчан добавил, что большая часть украинцев переживает серьезные финансовые трудности в связи с конфликтом.
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