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В ГД назвали отрасль с наибольшим мультипликативным эффектом в экономике - 11.10.2024, ПРАЙМ
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В ГД назвали отрасль с наибольшим мультипликативным эффектом в экономике
В ГД назвали отрасль с наибольшим мультипликативным эффектом в экономике - 11.10.2024, ПРАЙМ
В ГД назвали отрасль с наибольшим мультипликативным эффектом в экономике
Туристическая отрасль обладает самым большим мультипликативным эффектом в экономике, она задает импульс к развитию малого и среднего бизнеса, считает глава... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T16:35+0300
2024-10-11T16:35+0300
экономика
россия
госдума
туротрасль
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МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Туристическая отрасль обладает самым большим мультипликативным эффектом в экономике, она задает импульс к развитию малого и среднего бизнеса, считает глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев. "На новые субъекты РФ можно и нужно смотреть сквозь призму развития туризма в Азово-Черноморском регионе в целом. Казалось бы, для начала в новых регионах необходимо поднять инфраструктуру в целом, а потом заниматься инфраструктурой туристической. Но этот процесс имеет и обратную силу – у туротрасли самый большой мультипликативный эффект в экономике", - сказал Тарбаев на круглом столе на тему "Реновация туристической инфраструктуры новых регионов: иннвационные ответы на вызовы нашего времени". Он отметил, что туризм привлекает людей в регион, доходы региона постепенно растут и тем самым задается импульс к развитию малого и среднего бизнеса, а значит, повышается качество жизни, люди переезжают из бедных субъектов в более успешные, так постепенно сглаживаются различия между регионами. По словам парламентария, одно из популярных и быстро растущих направлений в туризме сегодня – синтез образовательных программ и работа реально действующих объектов промышленности/сельского хозяйства. "Люди охотно приезжают на такие объекты не только посмотреть, но и осмотреться. Учитывая промышленный и аграрный потенциал областей и народных республик, сама логика развития хозяйства потребует акцента на обучение и привлечение новых людей", - добавил Тарбаев. Он подчеркнул, что новые регионы РФ необходимо включить в "систему обмена" с остальными регионами РФ – людьми, услугами, товарами, турпотоками. По его мнению, это будет способствовать вливанию регионов в общую структуру хозяйствования и формированию единой системы ценностей на всей территории России. -0-
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россия, госдума, туротрасль, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Госдума, туротрасль, экономика РФ
16:35 11.10.2024
 
В ГД назвали отрасль с наибольшим мультипликативным эффектом в экономике

Тарбаев: туротрасль имеет наибольший мультипликативный эффект в экономике

Здание Госдумы
Здание Госдумы
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МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Туристическая отрасль обладает самым большим мультипликативным эффектом в экономике, она задает импульс к развитию малого и среднего бизнеса, считает глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев.
"На новые субъекты РФ можно и нужно смотреть сквозь призму развития туризма в Азово-Черноморском регионе в целом. Казалось бы, для начала в новых регионах необходимо поднять инфраструктуру в целом, а потом заниматься инфраструктурой туристической. Но этот процесс имеет и обратную силу – у туротрасли самый большой мультипликативный эффект в экономике", - сказал Тарбаев на круглом столе на тему "Реновация туристической инфраструктуры новых регионов: иннвационные ответы на вызовы нашего времени".
Он отметил, что туризм привлекает людей в регион, доходы региона постепенно растут и тем самым задается импульс к развитию малого и среднего бизнеса, а значит, повышается качество жизни, люди переезжают из бедных субъектов в более успешные, так постепенно сглаживаются различия между регионами.
По словам парламентария, одно из популярных и быстро растущих направлений в туризме сегодня – синтез образовательных программ и работа реально действующих объектов промышленности/сельского хозяйства.
"Люди охотно приезжают на такие объекты не только посмотреть, но и осмотреться. Учитывая промышленный и аграрный потенциал областей и народных республик, сама логика развития хозяйства потребует акцента на обучение и привлечение новых людей", - добавил Тарбаев.
Он подчеркнул, что новые регионы РФ необходимо включить в "систему обмена" с остальными регионами РФ – людьми, услугами, товарами, турпотоками. По его мнению, это будет способствовать вливанию регионов в общую структуру хозяйствования и формированию единой системы ценностей на всей территории России. -0-
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